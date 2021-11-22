Россия провоцирует, чтобы Украина нанесла ответный удар, – военный волонтер

Россия пытается спровоцировать обострение конфликта на границе Украины. Оккупанты пытаются вытянуть на себя сопротивление, чтобы украинские военные пошли ответным ударом.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. По его словам, Россия таким образом хочет устроить очередное обострение и расширить карту противостояния на Востоке Украины.

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"Россия пытается спровоцировать конфликт. Вытащить на себя сопротивление, чтобы мы (Украина – 24 канал) пошли ответным ударом", – подчеркнул Рымарук.

Рымарук: Профессионально подготовятся

Военный волонтер считает, что Россия подумывает о провокации уже несколько раз. Мол, агрессоры отлично видят активность военной помощи со стороны США.

Они профессионально подготовятся к тому, чтоб расширить участок фронта. Просто будут выжидать удобного момента,

– объяснил Рымарук.

По мнению военного волонтера, россияне четко отслеживают информацию по применению Bayraktar. Все действия показывают, что Вооруженные силы Украины с каждым месяцем становятся все сильнее и сильнее.

Ни для кого не секрет, что американские Javelin ищут российскую вооруженную технику на Востоке Украины. Мы готовы применить (удар – 24 канал) в любой момент, как только они пойдут в наступление. Андрей Рымарук Военный волонтер

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