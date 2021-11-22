Россия провоцирует, чтобы Украина нанесла ответный удар, – военный волонтер
Источник:24 канал
Россия пытается спровоцировать обострение конфликта на границе Украины. Оккупанты пытаются вытянуть на себя сопротивление, чтобы украинские военные пошли ответным ударом.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. По его словам, Россия таким образом хочет устроить очередное обострение и расширить карту противостояния на Востоке Украины.
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"Россия пытается спровоцировать конфликт. Вытащить на себя сопротивление, чтобы мы (Украина – 24 канал) пошли ответным ударом", – подчеркнул Рымарук.
Рымарук: Профессионально подготовятся
Военный волонтер считает, что Россия подумывает о провокации уже несколько раз. Мол, агрессоры отлично видят активность военной помощи со стороны США.
Они профессионально подготовятся к тому, чтоб расширить участок фронта. Просто будут выжидать удобного момента,
– объяснил Рымарук.
По мнению военного волонтера, россияне четко отслеживают информацию по применению Bayraktar. Все действия показывают, что Вооруженные силы Украины с каждым месяцем становятся все сильнее и сильнее.
Ни для кого не секрет, что американские Javelin ищут российскую вооруженную технику на Востоке Украины. Мы готовы применить (удар – 24 канал) в любой момент, как только они пойдут в наступление.
Военный волонтер спрогнозировал агрессивные действия России: смотрите видео
Российское вторжение в Украину: главное
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил 21 ноября, что Россия планирует нападение на Украину. Широкомасштабное наступление может произойти уже в январе – феврале 2022 года.
- Данные подтвердила разведка США. Разведку уже передали НАТО. Согласно им, атаки могут произойти по 3 направлениям – из оккупированного Крыма, через границу из России и через Беларусь.
- В то же время, министр обороны Украины Алексей Резников не верит, что Россия пойдет в наступление. Более того, он заверил, что ВСУ в случае чего дадут отпор оккупанту.