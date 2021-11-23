Россия провоцирует панику, – Казанский о масштабных военных учениях боевиков на Донбассе

Оккупанты на Донбассе начали командно-штабные учения. В то же время, Россия может лишь пытаться спровоцировать панические настроения в Украине.

Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский. Он отметил, что Россия сосредоточивает возле наших границ определенное количество военных, однако такие эпизоды уже были.

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Денис Казанский отметил, что передислокации не являются подтверждением того, что Россия отважится напасть на Украину.

Возможно, Россия специально время от времени делает такие передислокации, чтобы провоцировать некоторые панические настроения, обсуждение этой ситуации. Чтобы потом говорить, мол, "они нас обвиняют безосновательно". Денис Казанский Представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе, журналист

Россия не заинтересована в перемирии

Также Денис Казанский обратил внимание на позицию представителей России в ТКГ и отметил, что там стабильный тупик. Ничего особенно не меняется.

"У них (представителей России – 24 канал) стоит задача, чтобы этот конфликт не угасал. Они не заинтересованы в перемирии", – объяснил представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе.

Казанский о военных учениях оккупантов на Донбассе: смотрите видео

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