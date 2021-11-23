Россия провоцирует панику, – Казанский о масштабных военных учениях боевиков на Донбассе
Источник:24 канал
Оккупанты на Донбассе начали командно-штабные учения. В то же время, Россия может лишь пытаться спровоцировать панические настроения в Украине.
Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский. Он отметил, что Россия сосредоточивает возле наших границ определенное количество военных, однако такие эпизоды уже были.
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Денис Казанский отметил, что передислокации не являются подтверждением того, что Россия отважится напасть на Украину.
Возможно, Россия специально время от времени делает такие передислокации, чтобы провоцировать некоторые панические настроения, обсуждение этой ситуации. Чтобы потом говорить, мол, "они нас обвиняют безосновательно".
Россия не заинтересована в перемирии
Также Денис Казанский обратил внимание на позицию представителей России в ТКГ и отметил, что там стабильный тупик. Ничего особенно не меняется.
"У них (представителей России – 24 канал) стоит задача, чтобы этот конфликт не угасал. Они не заинтересованы в перемирии", – объяснил представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе.
Казанский о военных учениях оккупантов на Донбассе: смотрите видео
Масштабные военные учения боевиков: коротко
- Украинская разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе начали масштабные военные учения. К ним боевики привлекли технику, мобилизованных резервистов и подразделения оккупационных "администраций".
- Все это сопровождается российской пропагандой и фейковыми сообщениями о якобы "подготовке украинских войск к силовому возвращению Донбасса".
- Соответствующие учения начали на фоне сообщения главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что Кремль планирует широкомасштабное наступление уже зимой – в январе – феврале 2022 года.