Россия атакует Киев дронами: в столице и области работает ПВО

Российские войска продолжают проводить атаки в Украине с помощью ударных беспилотников. Днем 12 октября в Киеве прогремели взрывы.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и областная военная администрация.

Что известно о взрывах в Киеве?

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена примерно в 09:32. Уже около 10:27 угроза распространилась на столицу. В Военно-воздушных силах ВСУ предупредили о зафиксированном реактивном беспилотнике над городом.

Позже там уточнили, что речь идет о реактивном БПЛА, который был замечен над Киевским водохранилищем; он двигался в направлении столицы. Вскоре после этого, примерно в 11:30, появились первые сообщения о взрывах в Киеве.

В центре столицы действуют силы ПВО. Находитесь в безопасных местах,

– написал мэр.

Отметим, что через несколько минут областная военная администрация также сообщила о фиксации движения вражеских беспилотников. Согласно обнародованной информации, в регионе также действовали силы противовоздушной обороны.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности", – подчеркнули там.

Каковы последствия атаки?

По данным городской военной администрации, в Дарницком районе в Стодице произошло возгорание частного жилого дома в результате падения обломков.

В то же время в Соломенском районе, согласно обнародованной информации, обломки упали на открытой территории возле частных жилых домов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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Напомним, за несколько часов до этого реактивные беспилотники достигли Волыни. Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного БПЛА в направлении областного центра. В результате в Луцке были слышны взрывы.