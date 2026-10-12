Россия атакует Киев дронами: в столице и области работает ПВО
Российские войска продолжают проводить атаки в Украине с помощью ударных беспилотников. Днем 12 октября в Киеве прогремели взрывы.
Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и областная военная администрация.
Что известно о взрывах в Киеве?
Воздушная тревога в Киевской области была объявлена примерно в 09:32. Уже около 10:27 угроза распространилась на столицу. В Военно-воздушных силах ВСУ предупредили о зафиксированном реактивном беспилотнике над городом.
Позже там уточнили, что речь идет о реактивном БПЛА, который был замечен над Киевским водохранилищем; он двигался в направлении столицы. Вскоре после этого, примерно в 11:30, появились первые сообщения о взрывах в Киеве.
В центре столицы действуют силы ПВО. Находитесь в безопасных местах,
– написал мэр.
Отметим, что через несколько минут областная военная администрация также сообщила о фиксации движения вражеских беспилотников. Согласно обнародованной информации, в регионе также действовали силы противовоздушной обороны.
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности", – подчеркнули там.
Каковы последствия атаки?
По данным городской военной администрации, в Дарницком районе в Стодице произошло возгорание частного жилого дома в результате падения обломков.
В то же время в Соломенском районе, согласно обнародованной информации, обломки упали на открытой территории возле частных жилых домов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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Напомним, за несколько часов до этого реактивные беспилотники достигли Волыни. Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного БПЛА в направлении областного центра. В результате в Луцке были слышны взрывы.