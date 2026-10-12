Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та обласна військова адміністрація.

Що відомо про вибухи в Києві?

Повітряна тривога у Київській області оголошена ще з орієнтовно 09:32. Вже близько 10:27 загроза поширилася на столицю. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про фіксацію реактивного безпілотника над містом.

Згодом там уточнили про реактивний БпЛА, який фіксували над Київським водосховищем, він рухався у напрямку столиці. Незадовго після цього, орієнтовно об 11:30 з'явилися перші повідомлення про вибухи у Києві.

У середмісті столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях,

– написав мер.

Зауважимо, що через декілька хвилин обласна військова адміністрація також повідомила про фіксацію руху ворожих безпілотників. Згідно з оприлюдненою інформацією, у регіоні також працювали сили протиповітряної оборони.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", – наголошували там.

Які наслідки атаки?

Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі Києва є падіння уламків БпЛА на приватний будинок.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, за кілька годин до цього реактивні безпілотники дісталися до Волині. Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного БпЛА у напрямку обласного центру. Унаслідок цього у Луцьку було чути вибухи.