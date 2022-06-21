Россия проводит учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии, – Минобороны страны

Эстония заявила о российских провокациях возле своей границы. Все из-за военных учений государства-агрессора.

Российский самолет пересек простор Эстонии

Ведомство заявило, что Россия проводит военные учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии. Такое провокационное поведение усилилось накануне саммита НАТО, который состоится 29 – 30 июня в Мадриде.

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МИД Эстонии отметил, что 18 июня пограничный патрульный вертолет России на 2 минуты влетел в воздушное пространство Эстонии. Это впервые россияне нарушили воздушное пространство страны с начала полномасштабной войны в Украине. Эстонское министерство уже вызвало российского посла "на ковер".

Россия начала учения в Калининградской области

После того как Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза, у россиян запылало. В Совете федерации заявили, что у России будут "развязаны руки для решения вопроса любыми способами", если ЕС не исправит ситуацию с "блокадой Калининграда". Кроме того, спикер Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию "беспрецедентной", а решение Литвы – "незаконным". Он пригрозил странам Балтии, что Россия еще определяется с "ответом" на подобные действия.

20 июня в Калининградской области начали военные учения. Российские военные тренируются стрелять из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", а также крупнокалиберных орудий "Гиацинт" и другого артиллерийского вооружения. В общей сложности участие в учениях примут 3 тысячи солдат.

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Заметим, директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа заявил, что Россия действительно готовится к эскалации в Калининграде. Однако эксперт считает, что вероятность того, что государство-агрессор действительно пойдет на такой шаг, крайне низкая. А ведь НАТО уже усилило присутствие своих войск на восточном фронте.

В то же время Шулипа считает, что ситуация вокруг Калининграда в Украине "очень на руку". Это ведь, существенно ослабляет армию оккупантов.

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