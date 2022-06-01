Россия проводит ракетные учения с ядерным вооружением в Ивановской области

Россия прибегла к очередному "побрякиванию" ядерным оружием. В этот раз решила провести учения с ядерным вооружением.

Российское министерство обороны заявило о проведении обучения ядерным силам в Ивановской области. К маневрам будут привлечены тейковская дивизия ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

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В общей сложности ожидается участие около тысячи военных и более сотни единиц техники.

Стоит отметить, что в сообщении идет речь только о маневрах. Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, проведение маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточение агрегатов с изменением полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевой охраны. О том, будет ли во время обучения осуществлен пуск – не указывается.

Именно ракетные войска стратегического назначения являются основным компонентом российских стратегических ядерных сил. Их основу составляют комплексы Яр, которые бывают в шахтном и мобильном вариантах. По утверждению российской стороны, они способны поражать цель на расстоянии до 11 тысяч километров.

Ядерные учения в России

Россия чуть ли не каждый год проводила обучение стратегическим силам под индексом "Гром". Однако в 2020 и 2021 годах такие учения не проводились.

В России решили провести такие учения в феврале 2022 года - за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину. Учитывая, что это стратегические учения, участие в них принимал и российский диктатор Владимир Путин, ведь он является главнокомандующим российской армии.

При этом в предыдущие годы учения "Гром" проводили осенью, но в 2022 году решили провести в феврале.

Во время этих учений россияне и опробовали то вооружение, которое через несколько дней они уже использовали в войне против Украины. Речь идет о запуске баллистических ракет "Кинжал", крылатых ракет "Калибр" с кораблей и подводных лодок (в том числе черноморского флота). Россияне активно использовали во время этих учений ракеты "Искандер" и стратегическую авиацию Ту-95МС. Именно из таких самолетов запускают ракеты по Украине из каспийского региона.

Следует отметить, что в 2019 году во время учебы была запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс". Также межконтинентальные баллистические ракеты Р-29Р запускали и с подлодок. Именно во время одного из таких пусков и произошла "нештатная ситуация". Подлодка "Рязань" осуществила лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Вторая ракета Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки. Следовательно, субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой. Случилось это фактически на глазах Путина, который лично наблюдал за учебой.

После этого все ракеты Р-29Р были отправлены на проверку. Они ведь стоят на вооружении с 1977 года.

Учения "Гром" с тех пор в России не проводили до 2022 года.

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