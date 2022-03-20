Россия проводит скрытую мобилизацию на Кубани и Урале: люди отказываются идти на войну

В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты потеряли свой наступательный потенциал. В частности, удалось остановить продвижение врага почти по всем направлениям.

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Россия проводит скрытую мобилизацию

В Генштабе добавили, что российские захватчики несут потери, а также имеют существенные проблемы с:

комплектованием подразделений и частей личным составом,

логистикой.

Кроме того, сообщают, что Россия начала проводить скрытую мобилизацию. Главная цель – восполнение потерь личного состава подразделений армии агрессора. Пока известно о таких действиях в военных комиссариатах Кубани, Приморского края, Ярославской области и регионов уральского федерального округа.

Однако у россиян "неожиданно" возникла серьезная проблема. Местные жители этих регионов не стремятся воевать в Украине. Известно о массовых случаях уклонения от военной службы.

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