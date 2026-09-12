Не дают спрятаться: на оккупированных территориях Россия прибегает к абсурдному принуждению на "выборах"

Россия на оккупированных территориях, например, в части Запорожской области, проводит второй этап "досрочного голосования" в рамках выборов в Госдуму, который продлится до 17 сентября. Основной этап состоится в период с 18 по 20 сентября. Вместо открытия избирательных участков враг ходит по домам и заставляет людей отдать свой голос.

Корреспондент из Запорожья рассказал 24 Каналу о новых выдумках оккупационных властей относительно проведения "досрочного голосования". Враг понимает, что добровольно проголосовать пришла бы мизерная часть местных жителей, поэтому прибегает к принуждению.

Как Россия заставляет гражданских в оккупации голосовать

Оккупационная "избирательная комиссия" объявила о начале второго этапа голосования в населенных пунктах региона, прикрываясь заявлениями о "мерах безопасности". Захватчики даже не публикуют графики обходов, чтобы у гражданских не было возможности заранее покинуть свои дома и спрятаться от визитеров.

Подомовый обход – это не о голосовании, а о принуждении и запугивании. Если человек не открывает дверь, к нему приходят на следующий день и выжидают, расспрашивают соседей о его местонахождении.

Голосование уже прошло в воинских частях оккупантов и среди жителей так называемой "красной зоны". Это, в частности, Васильевка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Днепрорудное.

Если бы оккупанты объявили обычные "выборы", туда пришло бы от силы 5 – 10% населения. Поэтому обход – это принуждение к участию, когда к вам ходят и стучат в дверь каждый день, пока вы не опустите бюллетень в урну,

– отметил корреспондент.

В отличие от 2022 года, когда за спинами "комиссий" стояли россияне с автоматами, сейчас захватчики не публикуют таких фотографий обходов. Однако суть процесса, сопровождаемого принуждением и силовым контролем, не изменилась, а итоговые цифры, как отметил корреспондент из Запорожья, будут сфальсифицированы в соответствии с указаниями Кремля.

Что бы там ни происходило с этими бюллетенями и урнами, нужный результат все равно нарисуют. Сколько начальство из Москвы приказало, столько и будет процентов,

– убежден корреспондент.

Параллельно с псевдовыборами враг проводит показательные социальные акции для создания благоприятной картинки в СМИ. Оккупанты развозят питьевую воду под прицелом камер только пенсионерам и льготникам, заставляя остальное население искать воду самостоятельно.

О "выборах" на оккупированных территориях: смотрите видео