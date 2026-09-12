Кореспондент із Запоріжжя розповів 24 Каналу про нові вигадки окупаційної влади щодо проведення "дострокового голосування". Ворог усвідомлює, що на добровільне волевиявлення прийшла б мізерна частина місцевих мешканців, тому вдається до примусу.

Як Росія змушує цивільних в окупації голосувати

Окупаційна "виборча комісія" оголосила про початок другого етапу голосування в населених пунктах регіону, прикриваючись заявами про "заходи безпеки". Загарбники навіть не публікують графіки обходів, аби цивільні не мали змоги завчасно залишити свої домівки та сховатися від візитерів.

Побудинковий обхід – це не про голосування, а про примус і залякування. Якщо людина не відчиняє двері, до неї приходять наступного дня і вичікують, розпитують сусідів про її місцеперебування.

Голосування вже пройшло в військових частинах окупантів і серед жителів так званої "червоної зони". Це, зокрема, Василівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Дніпрорудне.

Якби окупанти оголосили звичайні "вибори", туди прийшло б від сили 5 – 10% населення. Тому обхід – це примус до них, коли до вас ходять і грюкають у двері щодня, поки ви не вкинете папірець до урни,

– озвучив кореспондент.

На відміну від 2022 року, коли за спинами "комісій" стояли росіяни з автоматами, зараз загарбники таких фото обходів не публікують. Проте суть процесу, який супроводжується примусом і силовим контролем, не змінилася, а підсумкові цифри, як зауважив кореспондент із Запоріжжя, будуть сфальсифіковані відповідно до вказівок Кремля.

Що б там не відбувалося з тими бюлетенями та урнами, потрібний результат все одно намалюють. Скільки начальство з Москви наказало, стільки й буде відсотків,

– переконаний кореспондент.

Паралельно з псевдовиборами ворог проводить показові соціальні акції для створення сприятливої картинки у медіа. Окупанти розвозять питну воду під прицілом камер лише пенсіонерам та пільговикам, змушуючи решту населення шукати воду самостійно.

Про "вибори" на окупованих територіях: дивіться відео