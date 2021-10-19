Россия подтвердила свой статус страны-террориста

Російська Федерація регулярно демонструвала недотримання своїх зобов'язань і гарантій перед міжнародною спільнотою, а також регулярне використання методик шантажу і вимагання, для досягнення своїх цілей. Зараз Москва увійшла в звичну для себе роль як ніколи раніше. Провокація з блокуванням спостерігачів ОБСЄ це підтвердила. Далі читайте російською.

В то время как в Европе сейчас только и разговоров об энергетическом шантаже ЕС российским газом, на оккупированной части Донбасса фактически в заложниках оказались наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 18 октября оказавшиеся заблокированными в гостиницах в Донецке и Горловке.

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Причиной тому послужило задержание ВСУ в районе Золотого представителя незаконных вооруженных формирований "ЛНР", который проводил разведывательную деятельность под видом представителя СЦКК. Важно понимать, что никаких представителей так называемого "ЛНР" никогда не было в составе СЦКК, а в сам состав центра входили представители Украины, ОБСЕ и России. Но россияне центр покинули еще в 2017 году, а потому, что это был за "член" СЦКК, представляющий так называемое "ЛНР" догадаться не сложно.

Между тем, российская сторона и ее марионетки на оккупированных территориях строили масштабное представление, уровня шекспировской трагедии, только без особо удаления внимания подробностям в сюжете и проработке персонажей. Да и вообще, не совсем понятно, какую преследует Россия цель, фактически, ставя представителей ОБСЕ в положение заложников, используя задержание персонажа, который и в мирное время представлял собой опасность для окружающих. Как-никак, а в отношении задержанного боевика еще до 2014 года велись следственные действия по 115 статье УК Украины.

Очевидно, что российская сторона попытается выторговать в обмен на безопасность наблюдателей ОБСЕ некие уступки в переговорном процессе, но с учетом своего положения, полностью дискредитированного неадекватными поступками, это вряд ли получится.

Россия сейчас не в том положении, чтобы вести торг, а те попытки, которые она предпринимает, ставят ее в еще более неудобное и невыигрышное положение.

Ведь фактически, обязавшаяся предоставлять свободный доступ по всей оккупированной территории наблюдателям ОБСЕ, Россия не только не обеспечила наблюдателям этой возможности в последние года, но и по ее же указанию наблюдателей заблокировали. То есть, речь идет уже не столько о Минских соглашениях, в нарушении которых российские официальные лица регулярно пытаются обвинить Украину. Речь идет о явном нарушении парижских договоренностей от 2019 года именно Россией.

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Важно понимать и то, что нынешний инцидент произошел фактически сразу после саммита ЕС – Украина, в рамках которого Россию в очередной раз не только назвали стороной конфликта, но и подчеркнули, что именно она не выполняет Минские соглашения.

Я неоднократно в своих материалах подчеркивал, что Россия — это не та сторона в соглашениях и договоренностях, которой можно верить и на которую можно полагаться. Россия никогда не соблюдала тех обязательств, которые на себя брала. И нынешние события тому прямое доказательство.

Разумеется, нынешний инцидент должен стать очень важным сигналом для международного сообщества, и реакция на подобные действия должна быть не банальным выражением обеспокоенности. В противном случае, взятые гибридным путем в заложники наблюдатели ОБСЕ уже завтра могут стать заложниками в традиционном значении этого статуса.

Тем более, что России — это тоже не в новинку, использовать того или иного формата задержания иностранных граждан для достижения своих меркантильных целей.