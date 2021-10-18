Страху на іноземну місію бойовики навели спочатку в Донецьку, а згодом – у Горлівці. Інспекторів спостережної місії заблокували у місцевому готелі.

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Прецедент дійсно унікальний і точно матиме значні наслідки. Навіть якщо просто зараз бойовики отямляться й з вибаченнями інспекторів відпустять.

Місія ОБСЄ в Україні

Горлівка і Донецьк – це частина України, яка тимчасово окупована росіянами та підконтрольна проросійським бойовикам. Що відбувається на тих територіях, офіційному Києву достеменно невідомо.

Однак певні висновки можемо робити зі звітів соціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Це майже пів тисячі іноземців, які мають статус недоторканних як в Україні, так і на окупованих терористами місцевостях.

Про це домовилися ще 2014 року. Відтоді інспектори ОБСЄ їздять між Києвом, Донецьком та Луганськом, моніторять і записують, що відбувається у "зоні конфлікту". Перевіряють обидва боки від "лінії розмежування", а потім оприлюднюють звіти.

Складно зрозуміти, яка користь може бути Україні від їхнього моніторингу. Втім у їхній бік неодноразово лунали обвинувачення, що вони воліють не помічати "очевидного". Мовиться про "непомітні" російські війська на Донбасі, артилерія та бронетехніка бойовиків, диверсійно-розвідувальних групи, снайпери та дрони.

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Серед інспекторів є чимало росіян

Лунали й обвинувачення інспекторів ОБСЄ у отриманні непоганої, навіть за європейськими мірками, зарплатні. Але замість відвідин небезпечних зон та фіксації обстрілів, вони відсиджуються в готелях за чаркою віскі або горілки.

Чому горілки? Як не дивно, але серед іноземних спостерігачів є майже 30 росіян. Є там і чимало таких, що росіянам симпатизують, тож не дивно, що начебто міжнародні інспектори мають талант "не бачити" російської армії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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Зараз же для інспекторів ОБСЄ більше немає безпечних зон. Принаймні, на територіях, де тимчасово орудують окупанти. Місія закрила своє представництво у Донецьку через "небезпеку персоналу". Двох інспекторів у Горлівці бойовики взяли у заручники.

Цінний кадр для бойовиків

Зробили вони це, щоб примусити Україну відпустити одного з поплічників проросійських найманців. Його спіймали на гарячому, коли він розвідував ситуацію в Золотому й замальовував позиції українського війська.

За офіційною інформацією, бойовик нібито перебував на розмінуванні. Але ця легенда відверто шита білими нитками. Ба більше, у телефоні горе-розвідника знайшли відео, де він показував обстріли українських позицій. Громадянство у нього теж російське, ще й прізвище красномовне – Косяк.

Цікаво, чим він насправді такий цінний для бойовиків, що вони вдалися до настільки радикальних дій як захоплення в заручники інспекторів ОБСЄ. Попри те, що від спостерігачів Україні користі було небагато.

Що відомо про затримання Андрія Косяка? Російського бойовика на прізвище Косяк Російського бойовика на прізвище Косяк спіймали 13 жовтня біля Золотого на Луганщині. Розвідник намагався вивідати інформацію про позиції ЗСУ під прикриттям. Його також розшукували правоохоронці за підозрою в умисному вбивстві.

З іншого боку, це міжнародна місія, за участю іноземців, які реально дотепер мали на Донбасі статус недоторканних. Бойовики настільки боялися їх зачепити, що просто припиняли обстріли тих секторів, куди ті інспектори вирушали із так званою спостережною місією.

Тепер налагодженій роками схемі із окозамилюванням, схоже, настав кінець. А Україна з Європою втратить останнє, хоч і цілком умовне, джерело правдивої інформації про ситуацію на тимчасово окупованих росіянами територіях Донецької і Луганської областей.