Россия пытается дискредитировать руководство и армию Украины в США и ЕС
18 марта 2022 , 20:30Читати новину українською
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, какая сейчас цель у провластных пророссийских СМИ.
Согласно информации, медиа оккупанта продолжают распространять ложную информацию о вооруженной агрессии России на территории Украины.
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"Не прекращается создание и распространение по всем доступным информационным каналам, в том числе и в странах Европейского союза и США, постановочных пропагандистских видеоматериалов с целью дискредитации деятельности военно-политического руководства и Сил обороны Украины", – сообщили в Генштабе ВСУ.
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