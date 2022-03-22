Россия пытается мобилизовать жителей оккупированной Луганщины: люди скрываются

Из-за существенных потерь личного состава Россия продолжает проводить мобилизацию жителей квазиреспублики "ЛНР".

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Враг проводит мобилизацию в так называемой "ЛНР"

Значительная часть жителей так называемой "ЛНР" не стремятся воевать и не поддерживают политику оккупантов. Поэтому они скрываются от российских захватчиков.

Характерно, что мобилизация в "ЛНР" имеет хаотичный характер. Людей распределяются не по специальностям. Кроме того, у большинства из них отсутствует опыт военной службы, поэтому у них нет никакой соответствующей специальности.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что с теми, у кого российские паспорта, подписывают контракты, а тех, у кого лишь паспорт псевдореспубликы – оформляют как добровольцев.

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