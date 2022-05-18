Россия пытается найти свою "вундерваффе", – Зеленский о заявлениях Москвы о лазерном оружии

Россияне заявили о том что стали применять в Украине лазерное оружие. Вместе с тем они обмолвились, что это позволяет экономить ракеты, запасами которых они теперь похвастаться не могут.

Дела россиян в войне против Украины идут совсем не по тому сценарию, который они писали в своем воображении. Теперь они вынуждены экономить боеприпасы и оправдываться за это, прикрываясь пропагандой.

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Россия ищет свою "вундерваффе"

Россияне сделали заявление о том, что якобы используют в Украине лазерное оружие, позволяющее поражать объекты и экономить ракеты. Где именно они применили новейшее оружие – оккупанты не рассказали. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу Украины подчеркнул, что эта риторика врага о многом свидетельствует.

Главная новость в том, что россиянам приходится экономить ракеты и оправдывать подобный шаг. Они выпустили по Украине более 2 тысяч ракет, и похоже, что это был их основной запас.

Кроме того, весь мир видел, что Россия бросает в бой срочников и мародеров, использует старую "броню" и бомбят мирные города запрещенными боеприпасами. Соответственно, лазерное оружие – полная выдумка воображения оккупантов.

Глава государства провел параллели между Россией и нацистской Германией: всякий раз, как поражение в войне становилось очевидным, пропаганда Гитлера все громче кричала о "вундерваффе". Чудо-оружие, которое в своем подавляющем большинстве не пошло дальше прототипов и чертежей.

И вот видим, что на третьем месяце полномасштабной войны Россия пытается найти свою "вундерваффе". Якобы лазерную. Это все точно свидетельствует о полном провале вторжения,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что подобные заявления о "мощном оружии" означают, что оккупанты боятся ВСУ и пытаются скрыть свои катастрофические ошибки. Наши мужественные защитники и защитницы делают все, чтобы прогнать оккупантов и приблизить воплощение их кошмара – победы Украины.

Что солгала Россия о лазерном оружии

Громкое заявление о российском лазерном оружии в Украине сделал российский вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, лазерные комплексы "Задира" уже поступают на вооружение оккупантов и уже даже якобы используются в войне против Украины.

Впрочем, российские пропагандисты не сумели объяснить ни деталей о комплексе, ни примеров его эффективного использования в Украине.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к народу Украины