Справи росіян у війні проти України йдуть зовсім не за тим сценарієм, який вони писали у своїй уяві. Тепер вони змушені економити боєприпаси та виправдовуватися за це, прикриваючись пропагандою.

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Росія шукає свою "вундерваффе"

Росіяни зробили заяву про те, що нібито використовують в Україні лазерну зброю, яка дозволяє вражати об'єкти та економити ракети. Де саме вони застосували новітню зброю – окупанти не розповіли. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу України наголосив, що ця риторика ворога багато про що свідчить.

Головна новина в тому, що росіянам доводиться економити ракети та виправдовувати такий крок. Вони випустили Україні понад 2 тисячі ракет, і схоже на те, що це був їхній основний запас.

Окрім того, весь світ бачив, що Росія кидає в бій строковиків та мародерів, використовує стару "броню" та бомбардують мирні міста забороненими боєприпасами. Відповідно, лазерна зброя – цілковита вигадка уяви окупантів.

Глава держави провів паралелі між Росією та нацистською Німеччиною: кожного разу, як поразка у війні ставала очевидною, пропаганда Гітлера все гучніше кричала про "вундерваффе". Чудо-зброю, яка у своїй переважній більшості не пішла далі прототипів та креслень.

І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою "вундерваффе". Нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що подібні заяви про "потужну зброю" означають, що окупанти бояться ЗСУ та намагаються приховати свої катастрофічні помилки. Наші мужні захисники та захисниці роблять все, щоб прогнати окупанті та наблизити втілення їхнього найбільшого кошмару – перемоги України.

Що збрехала Росія про лазерну зброю

Гучну заяву про російську лазерну зброю в Україні зробив російський віцепрем'єр Юрій Борисов.

За його словами, лазерні комплекси "Задіра" вже поступають на озброєння окупантів та вже навіть нібито використовуються у війні проти України.

Втім, російські пропагандисти не зуміли пояснити ані жодних деталей про комплекс, ані приклади його ефективного використання в Україні.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до народу України