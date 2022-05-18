Володимир Зеленський привітав його із обранням президентом ОАЕ. Обоє обговорили низку важливих питань для України.

Важливо ОАЕ відправили в Україну 50 тонн гуманітарки та автомобілі швидкої допомоги

Пальне та пропозиція взяти участь у відбудові

Президент Володимир Зеленський запропонував колезі з ОАЕ взяти участь у повоєнній відбудові Україні. Також вони обговорили проблеми глобальної продовольчої безпеки.

Привітав з обранням Президентом ОАЕ. Обговорили можливості забезпечення України пальним, загрози глобальній продовольчій безпеці. Запросив взяти участь у повоєнній відбудові України, – написав Володимир Зеленський у твітері.

Нагадаємо, Мохаммеда бін Заїда Аль Нахайяна обрали президентом Об’єднаних Арарбських Еміратів у суботу, 14 травня. За день до цього помер його зведений брат та колишній лідер ОАЕ шейх Халіфа бен Заїд Аль Нахайян. Він керував державою з 2004 року.

Що відомо про нового президента ОАЕ

Федеральна Верховна Рада обрала шейха Мохамеда президентом, однак фактично він керував державою вже кілька років. Його зведений брат шейх Халіфа бен Заїд Аль Нахайян мав серйозні проблеми зі здоров’ям.

Мохамед подякував представникам Ради за довіру. Відомо, що рішення було одностайним.

Ми вітаємо його і присягаємо на вірність, наш народ також присягається йому на вірність. Всю країну він веде, щоб, дасть Бог, стати на шляхи слави і честі,

– написав правитель Дубая шейх Мохамед бін Рашид Аль Мактум у соцмережах.

Шейх Мохамед завершив Королівську військову академію Сандхерст. Варто додати, що в ОАЕ одна з найкраще оснащених армій у Перській затоці.

Ще з 2014 року, коли він почав керувати державою "з-за лаштунків", шейх Мохамед серйозно над нею працював. Зараз армія ОАЕ – високотехнологічна сила, яка разом з серйозними ресурсами нафти та статусом ділового центру розширило вплив Еміратів.

Окрім цього, за фактичного правління шейха Мохамеда в ОАЕ сталася низка важливих та визначних подій:

Відправили людину в космос.

Відправили зонд на Марс.

Запустили перший ядерний реактор.

Варто додати, що зараз відносини між ОАЕ та США стали досить напруженими. Як Саудівська Аравія, так і ОАЕ не обрали чіткої позиції в російсько-українській війні. Крім того, вони відкинули заклики Заходу щодо більшого прокачування нафти.

Цікаво, що в ОАЕ лише втретє відбувається зміна влади. Адже держава здобула незалежність у 1971 році.

Раніше – сенатори США зустрілись з Зеленським: дивіться відео