Россия пытается оцепить хорошо защищенные украинские позиции на Востоке, – разведка Британии
26 апреля 2022 , 08:31Читати новину українською
Источник:Министерство обороны Великобритании
Оккупанты из России на фоне больших потерь до сих пор не отказались от захватнических целей в войне против Украины. Российские военные пытаются взять в окружение позиции украинских защитников.
Британская разведка назвала планы российских оккупантов
О намерениях россиян сообщили в разведке Минобороны Великобритании. Речь идет о том, что россияне хотят взять в окружение позиции украинских военных на Востоке.
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В планы российского врага входит оцепление хорошо укрепленных украинских позиций.
Российские силы наверняка пытаются окружить хорошо укрепленные украинские позиции на Востоке Украины,
– говорится в сообщении британской разведки.
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