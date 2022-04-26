Россия пытается оцепить хорошо защищенные украинские позиции на Востоке, – разведка Британии

Оккупанты из России на фоне больших потерь до сих пор не отказались от захватнических целей в войне против Украины. Российские военные пытаются взять в окружение позиции украинских защитников.

Британская разведка назвала планы российских оккупантов

О намерениях россиян сообщили в разведке Минобороны Великобритании. Речь идет о том, что россияне хотят взять в окружение позиции украинских военных на Востоке.

К и=теме На Востоке украинские военные уничтожили более сотни оккупантов и разбили полно техники врага

В планы российского врага входит оцепление хорошо укрепленных украинских позиций.

Российские силы наверняка пытаются окружить хорошо укрепленные украинские позиции на Востоке Украины,

– говорится в сообщении британской разведки.

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