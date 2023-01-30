Украинская ПВО бессильная против иранских баллистических ракет, которые хочет получить Россия, – Игнат
Иран продолжает поставлять России дроны и ракеты. Особое внимание оккупанты уделяют получению баллистических ракет.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Речь идет о ракетах Fateh и Zolfaghar, которым Украина на данном этапе не может противодействовать.
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Украинская ПВО не может противодействовать таким ракетам
Основная из угроз, которая висит в воздухе и может быть реализована, – это, разумеется, иранские ракеты. Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе и ракеты, о которых было объявлено ранее – Fateh и Zolfaghar,
– заявил Игнат.
Спикер уточнил, что эти ракеты баллистические, а против баллистики Украина на данном этапе не может противодействовать.
По словам военного, можно уничтожать эти установки и на позициях, но украинские партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны, в частности, Patriot PAC-3 и SAMP-T.
Какие технические характеристики этих ракет
Zolfaghar – это иранская твердотопливная баллистическая ракета малой дальности. Считается, что она произошла от семейства БДРМ Fateh-110. Некоторые модели Zolfaghar оснащены электрооптическими системами наведения, что позволяет операторам управлять ракетами при окончательном приближении к целям.
В 2019 году Иран представил обновленную версию Zolfaghar, которую назвали Dezful. Главное отличие между ними состоит в том, что обновленная модификация более дальнобойна и имеет дальность поражения 1 000 километров.
Кроме того, Zolfaghar имеет точность около 10 метров и оснащается несколькими независимыми спусковыми аппаратами MIRV. Ракета может нести боевую часть весом 500 кг. Также такие ракеты могут иметь кассетную боевую часть.
Баллистическая ракета Fateh-110 находится на вооружении Ирана с 2002 года. Основные характеристики:
- Вес: 3,45 тонн;
- Масса боевой части: 400–650 килограммов;
- Длина: 8,86 метра;
- Диаметр: 0,61 метр;
- Дальность: до 300 км;
- Заявленный радиус отклонения от цели: 3 метра;
- Наведение: инерциальное, спутниковое, электрооптический терминал;
Ракета Fateh транспортируется и запускается с переоборудованных грузовиков на платформе Mercedes-Benz (6x6).