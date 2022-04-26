Россия пытается пополнить "запасы": обещают заоблачные зарплаты и возможность мародерства

Командование русской армии пытается пополнить утраченный личный состав. Контрактникам обещают заоблачные зарплаты и возможность мародерства.

Сейчас оккупанты пытаются придумать любые способы, чтобы привлечь новые силы к армии. К примеру, на временно оккупированных территориях Украины происходит принудительная мобилизация мужчин.

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В центральных регионах России в службу по контракту приглашают обещаниями высокой зарплаты, социальных льгот и возможности безнаказанного грабежа и мародерства.

Сколько в России контрактников

Как сообщили в военной разведке Украины, только в центральном военном округе страны-агрессора за период с января по апрель 2022 заключили 2861 контракт на прохождение военной службы.

Многих россиян побуждают к военной службе их родители и родственники, несмотря на огромную вероятность гибели в Украине.

Вот такая загадочность русской души и возможность заработать на смерти родных,

– отметили в украинской разведке.

Данные российских военных

В Генеральном управлении разведки Украины обнародовали также сведения о военнослужащих центрального военного округа России. Все они заключили контракт о военной службе в течение января – апреля 2022 года.

В разведке напомнили, что за преступления против территориальной целостности и населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Список российских военнослужащих – по ссылке.