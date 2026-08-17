На это особое внимание обратил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига во время телефонного разговора со своим греческим коллегой Георгосом Герапетритисом.

Как Россия создает угрозу глобальной безопасности?

Прежде всего Сибига проинформировал Герапетритиса о последствиях российских атак на украинские города, в частности на инфраструктуру.

Глава украинского МИД подчеркнул, что рост интенсивности российских ракетных и дронных атак делает укрепление украинной противовоздушной обороны одной из ключевых задач.

Критически важно поднять вопрос об опасности в Черном море в связи с российскими ударами по украинским портам, морской инфраструктуре и гражданским судам, которые создают угрозу свободе судоходства, международной торговле и глобальной продовольственной безопасности.

Россия пытается превратить Черное море – жизненно важную артерию, соединяющую страны, рынки и людей, – в еще один инструмент давления и запугивания,

– говорится в сообщении МИД.

Для Украины и Греции как морских государств сохранение свободного и безопасного судоходства является общим принципиальным интересом. Стороны также обсудили актуальную ситуацию, приоритеты двустороннего сотрудничества и международного взаимодействия и договорились поддерживать тесный контакт.

Ранее российские военные провели атаку на торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое выходило из украинского порта с грузом зерна. В результате удара погибли 10 человек.

Судно принадлежало турецкой компании, среди погибших были граждане Сирии, Индии и украинский лоцман, который должен был сопроводить судно в безопасные воды.