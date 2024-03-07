Когда России не удалось воплотить свои планы относительно непризнанного Приднестровья, они решили взяться за Гагаузию. Это 24 Каналу отметил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

Смотрите также "Присоединение Приднестровья к России": что там происходит, готова ли Украина и кому выгоден вброс

"Не получилось сейчас с временно оккупированным Приднестровьем, то начали пытаться расшатать Гагаузию. Там есть определенные настроения. Поэтому Кишиневу нужно обратить усиленное внимание. Знаю, что такое внимание официальных властей Молдовы, конечно, проявляется", – сказал он.

Желание Путина открыть второй фронт

Сергей Братчук отметил, что ситуация со стороны Украины является полностью контролируемой. Конечно, Путин хочет открыть второй фронт, однако у оккупантов нет такой возможности. Поэтому враг пытается расшатывать ситуацию информационно.

Если бы у россиян была именно возможность открыть так называемый второй фронт, например, с непризнанного Приднестровья, они бы это сделали 24 февраля 2022 года. Сегодня уже март 2024 года. Поэтому пытаются информационно расшатать, что-то рассказать, сделать вбросы,

– подчеркнул спикер.

Поэтому Украина постоянно мониторит ситуацию. В частности, также реагирует на информационные вбросы.

Что происходит в Приднестровье: последние новости