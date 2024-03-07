Когда России не удалось воплотить свои планы относительно непризнанного Приднестровья, они решили взяться за Гагаузию. Это 24 Каналу отметил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.
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"Не получилось сейчас с временно оккупированным Приднестровьем, то начали пытаться расшатать Гагаузию. Там есть определенные настроения. Поэтому Кишиневу нужно обратить усиленное внимание. Знаю, что такое внимание официальных властей Молдовы, конечно, проявляется", – сказал он.
Желание Путина открыть второй фронт
Сергей Братчук отметил, что ситуация со стороны Украины является полностью контролируемой. Конечно, Путин хочет открыть второй фронт, однако у оккупантов нет такой возможности. Поэтому враг пытается расшатывать ситуацию информационно.
Если бы у россиян была именно возможность открыть так называемый второй фронт, например, с непризнанного Приднестровья, они бы это сделали 24 февраля 2022 года. Сегодня уже март 2024 года. Поэтому пытаются информационно расшатать, что-то рассказать, сделать вбросы,
– подчеркнул спикер.
Поэтому Украина постоянно мониторит ситуацию. В частности, также реагирует на информационные вбросы.
Что происходит в Приднестровье: последние новости
- Днем 28 февраля в так называемом Приднестровье местные "депутаты" всех уровней собрались на съезд. Они попросили о помощи у Кремля якобы из-за "экономической блокады" со стороны Молдовы. В заявлении местные депутаты отметили, что Молдова развязала против непризнанной республики "экономическую войну", а также обвинили Кишинев в том, что он намеренно блокирует переговоры с Тирасполем.
- Аналитики ISW отметили, что Кремль готовит гибридную войну против Молдовы. Глава МИД России Сергей Лавров побывал на Анталийском дипломатическом форуме в Турции и использовал эту площадку для продвижения кремлевских нарративов. Особый акцент Лавров делал на Молдове и Приднестровье, проводя параллели с Украиной Вероятно, Кремль готовит почву для гибридных операций.
- Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк оценила риск для Украины со стороны Молдовы. По ее словам, с украинской стороны государственная граница и на проблемных направлениях и участках, и вдоль всей Молдовы укреплена и надежно охраняется. Переходы, которые могли бы быть использованы как ворота для диверсионно-разведывательных групп, перекрыты еще с начала полномасштабного вторжения.