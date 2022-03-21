Россия пытается сменить роль агрессора на "жертву" и придумала новый миф о "распятом мальчике"

В последнее время Россия стала использовать тактику для перехода от роли агрессора к роли "жертвы". Пропагандистская машина принялась распространять на Западе фейки, которые дискредитируют Украину.

Журналист Сергей Лещенко прокомментировал очередную попытку России обмануть мир, сообщает 24 канал. После того как все уже поняли, кто обстреливает мирные украинские города и села, убивая невинных людей, Россия решила откреститься от своей агрессии.

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Россия хочет быть "жертвой", а не агрессором

В последнее время Россия начала применять тактику для перехода от роли агрессора к роли "жертвы",

– отметил он.

Однако, понимая, что в Украине это сделать невозможно, государство-агрессор пытается захватить общественное мнение на Западе. Россия использует фейки и пропаганду, типичные для своего внутреннего рынка.

Фейк о якобы убитом несовершеннолетнем россиянине

На днях в немецком инфопространстве россияне распространили ложь о том, что на территории Германии якобы убили русскоговорящего мальчика. И сделали это якобы украинцы.

Сам фейк начинается с цепи на одном из эмигрантских телеграм-каналов. В нем женщина написала следующее: "Хочу вам рассказать об одном мальчике. В городе Кирхен под Кельном на вокзале толпа украинцев избила парня до полусмерти. Он попал реанимацию, был в коме. А украинцев просто отвезли домой... А сегодня сообщила моя подруга, что парень умер. Ему было 16 лет".

Лещенко подчеркнул, что фейк распространяют от неизвестного и непроверенного источника, якобы очевидцы: "Она рассказывает легенду о распятом мальчике, только в новой реинкарнации". После этого фальшивку подхватили официальные ресурсы. Фейк начал циркулировать в информационном пространстве как русскоязычном, так и немецкоязычном.

В то же время в немецкой полиции, комментируя эти сообщения, отметили, что не владеют никакой информацией о якобы нападении на парня, более того – его смерти. В то же время правоохранители начали расследование. Предварительно, они говорят о преднамеренном фейковом видео, которое имеет целью разжечь ненависть. Полиция просит не распространять подобную информацию.

Лещенко о новом фейке россиян: смотрите видео