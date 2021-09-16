Россия пытается забыть "первый Минск", – Гармаш о переговорах по Донбассу
Источник:24 канал
Кремль пытается довести переговорный процесс до того, чтобы Украина признала стороной конфликта и субъектом переговоров боевиков из ОРДЛО. То есть договориться с так называемыми российскими марионетками на их условиях.
Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш. Цель России – лишить Украину независимости. ОРДЛО с так называемым особым статусом – это инструмент в достижении соответствующей цели Москвой.
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Россия взялась за неправильную трактовку "Минская"
Россия в последнее время упорно подчеркивает, мол, в вопросе войны на Донбассе "она является посредником, а сторона конфликта – ОРДЛО". Кремль пытается свести весь переговорный процесс к диалогу с боевиками. В то же время это – неправильная трактовка минских договоренностей.
Сергей Гармаш объяснил, что в первых минских договоренностях четко говорится о двустороннем прекращении огня, о создании зоны безопасности в приграничных районах России и Украины – ОРДЛО там не фигурирует вообще.
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У минских договоренностей есть соответствующий протокол, а не так называемый комплекс мероприятий по выполнению минских договоренностей, навязанный Украине в феврале 2015 года под угрозой окружения войск под Дебальцево, сказал представитель Донетчины в ТКГ.
Россия сейчас пытается забыть "первый Минск", сентябрьский протокол, и навязать нам как "единственный Минск" комплекс мер, принятый в феврале 2015 года. Для этого она блокирует всю работу. Чтобы обвинить Украину в срыве дипломатического переговорного процесса,
– пояснил Гармаш.
Сергей Гармаш о переговорах по Донбассу: смотрите видео
Переговоры по Донбассу: последние новости
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