Россия пытается забыть "первый Минск", – Гармаш о переговорах по Донбассу

Кремль пытается довести переговорный процесс до того, чтобы Украина признала стороной конфликта и субъектом переговоров боевиков из ОРДЛО. То есть договориться с так называемыми российскими марионетками на их условиях.

Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш. Цель России – лишить Украину независимости. ОРДЛО с так называемым особым статусом – это инструмент в достижении соответствующей цели Москвой.

К теме Устарел – Россия хочет, чтобы Украина пересмотрела свой закон о статусе Донбасса

Россия взялась за неправильную трактовку "Минская"

Россия в последнее время упорно подчеркивает, мол, в вопросе войны на Донбассе "она является посредником, а сторона конфликта – ОРДЛО". Кремль пытается свести весь переговорный процесс к диалогу с боевиками. В то же время это – неправильная трактовка минских договоренностей.

Сергей Гармаш объяснил, что в первых минских договоренностях четко говорится о двустороннем прекращении огня, о создании зоны безопасности в приграничных районах России и Украины – ОРДЛО там не фигурирует вообще.

Обратите внимание "Минск" должен выполняться, но без пересечения "красных линий" Украина – Кулеба

У минских договоренностей есть соответствующий протокол, а не так называемый комплекс мероприятий по выполнению минских договоренностей, навязанный Украине в феврале 2015 года под угрозой окружения войск под Дебальцево, сказал представитель Донетчины в ТКГ.

Россия сейчас пытается забыть "первый Минск", сентябрьский протокол, и навязать нам как "единственный Минск" комплекс мер, принятый в феврале 2015 года. Для этого она блокирует всю работу. Чтобы обвинить Украину в срыве дипломатического переговорного процесса,

– пояснил Гармаш.

Соглашение о временном перемирии в войне на Востоке Украины – Минские договоренности – достигнуты 5 сентября 2014 года на переговорах в столице Беларуси Минске.

Сергей Гармаш о переговорах по Донбассу: смотрите видео

Переговоры по Донбассу: последние новости