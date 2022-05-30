Как Россия пытается загнать руководство Армении в угол

Армения сейчас расценивается Российской Федерацией как исключительная зона собственного регионального влияния, поэтому Путин всегда рассчитывал превратить Никола Пашиняна в своеобразную "политическую марионетку", которой легко управлять и указывать на политический курс. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Использование экономических элементов давления, ограничение поля для маневров касательно ситуации в Нагорном Карабахе – все это стало элементами влияния на армянского премьера. Однако, как показывает практика, недостаточно удачными.

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Своя игра

Во-первых, Никол Пашинян начал активную коммуникацию с диаспорой во Франции и США для приобретения субъектности в нагорнокарабахском кейсе и поиска альтернативы России, что уже не столь успешно выставляет себя в качестве "гаранта" стабильности в регионе. Армения ведет попытки самостоятельно развивать диалог с Азербайджаном без избыточного "патроната" Кремля.

Во-вторых, Армения не поддерживает линию России в войне и военных преступлениях против Украины. Если раньше в кремле питали надежду вовлечь ОДКБ в так называемую "специальную операцию", то сейчас позиция Пашиняна дала четкое понимание российским захватчикам – Армения против, а лидер страны (временно возглавляющий совет организации) не утвердит подобного политического решения.

Вялый саммит ОДКБ 16 мая подтвердил указанную тенденцию – Армения понимает угрозу взаимодействия с Россией и будет использовать пути для выхода из-под влияния агрессора.

Через улицу

Конечно, указанные обстоятельства не нравятся кремлю и там нашли еще один механизм усиления давления на Пашиняна – "через улицу".

Российская сторона "активировала" бывшего президента страны Роберта Кочеряна, чтобы тот мобилизовал людей против правительства и действующего премьера. В стране распространилась волна протестов, в которых прослеживается "российский след".

Личная цель политика – возвращение в информационную повестку дня, цель России – попытка загнать Пашиняна в угол "или он следует политической линии кремля, или протесты перейдут в более острую фазу и возникнет угроза переворота".

Россия идет ва-банк

Все чаще Кремль идет в ва-банк в отношении Армении, пытаясь сохранить свое влияние на действия официального Еревана.

В таких обстоятельствах реальных очертаний приобретает сценарий военной агрессии на армянском направлении, если армянский народ и правительство примут решение избавиться от угрожающего ига.

В сложившихся обстоятельствах важную роль будет играть могущественная армянская диаспора, обеспечивающая нахождение Армении на политических радарах ведущих актеров – Франции, США, Британии.

Нельзя оставлять Армению один на один с врагом, который уже десятку лет пытается выдавать себя за друга.

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