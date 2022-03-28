Россия пытается захватить порт в Мариуполе и ведет тяжелые бои, – разведка Британии.

Согласно данным Британской разведки, больше всего российские войска завоевали позиций на юге в районе Мариуполя. Оккупанты всеми силами пытаются захватить порт.

Там продолжаются ожесточенные бои. Но, несмотря на это, за прошедшие сутки на поле боя существенных изменений не произошло – россиянам не удалось продвинуться и захватить больше территорий.

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В разведке отметили, что у оккупантов есть проблемы с "постоянной нехваткой материально-технического обеспечения", а моральный дух среди российских военных на низком уровне. Тем временем, украинцы ведут агрессивный бой, защищая свои территории.

Наибольше Россия завоевала позиций на юге в районе Мариуполя, где продолжаются ожесточенные бои во время того, как Россия пытается захватить порт,

– сообщили в британской разведке.

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