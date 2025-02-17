Оккупанты в метель безуспешно бросились в штурм на Покровском направлении: эпическое видео

Воспользовавшись плохой погодой, противник активизировал свои наступательные действия на Покровском направлении, но потерпел неудачу.

К счастью, вражеские штурмовики потерпели неудачу и были уничтожены. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

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Ухудшение тактического положения под Покровском не допущено

В Силах обороны рассказали, что россияне готовились к штурму и ждали удачного момента. Начали свои действия они утром в метель.

Враг увеличил свои пехотные штурмовые группы до 5 – 7 человек и в пешем порядке пытался приблизиться к нашим позициям. Хотя оккупанты двигались с разных направлений одновременно, аэроразведка зафиксировала их передвижение,

– сообщили в ОСГВ "Хортица".

Поэтому по оккупантам успешно ударила артиллерия и операторы БПЛА.

Вражескую пехоту удалось уничтожить еще на подходах к украинским позициям.

"Результат работы артиллеристов и операторов БПЛА – очередные штурмовые действия оккупантов отражены, вражеским планам не суждено было сбыться. Ухудшение тактического положения не допущено", – отчитались военные.

ВСУ отбили попытку России штурмовать на Покровском направлении: смотрите видео

Напомним, что за предыдущие сутки 40 атак отбили ВСУ на Покровском направлении. Наиболее активными вражеские войска были недалеко от населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надиевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы.