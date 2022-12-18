О том, что происходило в рядах российских оккупантов 23 и 24 февраля – читайте дальше.

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оккупанты не знали, куда едут и думали дойти до Киева за 18 часов

Как свидетельствуют обнародованные документы, 23 февраля 27-летний российский солдат мотострелковой бригады Никита Чибрин со своим подразделением отмечал день защитника в лагере. Его командир сказал, что уже завтра – то есть 24 февраля – он с товарищами поедет в Украину "выбить некое гавно".

Перед рассветом 24 февраля Чибрин с товарищами погрузился в гусеничный бронетранспортер. По его словам, у них не было никаких инструкций и понимания, куда они направляются.

По словам другого российского военного, дислоцировавшегося в Беларуси, он узнал, что едет на войну, лишь за час до того, как его подразделение начало марш. Приказ был одновременно простым и очень оптимистичным: следовать за транспортным средством впереди и добраться до Киева в течение 18 часов.



План, как Россия пыталась захватить Киев / Фото The New York Times

Но колонна сразу увязла. По словам российского солдата, только на пересечение границы с Украиной понадобилось больше суток. Но ситуация для россиян только усугублялась. Бортовой журнал изо дня в день фиксировал:

задержки,

украинские атаки,

сотни раненых и погибших солдат и уничтоженных машин.

Обратите внимание! Секретные приказы для других российских подразделений, полученные The New York Times, были изданы всего за несколько часов до объявления Путина о начале "специальной военной операции". Сразу независимые военные аналитики отметили, что эти документы заслуживают доверия.

Приказы для части 26 танкового полка предусматривали возможное сопротивление со стороны украинцев. Но россияне все-таки запланировали почти беспрепятственный 24-часовой рывок от границы Украины с Россией до точки у реки Днепр – примерно на 402 километра.

По плану оккупантов, подразделение должно было окопаться примерно за 2 часа езды в Киев и блокировать украинские войска, которые будут продвигаться с Юга и Востока. Подразделение должно было выполнить задание самостоятельно.

Сил и средств для усиления нет,

– говорится в военных приказах россиян.

Путин признал, что просчитался

Кроме того, еще в марте во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом президент России Владимир Путин признал, что украинцы оказались крепче, чем ему говорили.

"Вероятно, это будет намного сложнее, чем мы думали. Но война на их территории, а не на нашей. Мы большая страна, у нас есть терпение", – цитирует издание Путина.

Любопытно! Один из представителей стран-членов НАТО заявил, что Путин готов согласиться на гибель или ранение 300 000 российских военнослужащих. Это примерно втрое больше, чем его нынешние потери.