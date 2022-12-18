Про те, що відбувалося у лавах російських окупантів 23 та 24 лютого – читайте далі.
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Окупанти не знали, куди їдуть і думали дійти до Києва за 18 годин
Як свідчать оприлюднені документи, 23 лютого 27-річний російський солдат мотострілецької бригади Микита Чибрін зі своїм підрозділом святкував день захисника в таборі. Його командир сказав, що вже завтра – тобто 24 лютого – він з товаришами поїде в Україну "вибити деяке гімно".
Перед світанком 24 лютого Чибрін з товаришами завантажився в гусеничний бронетранспортер. За його словами, у них не було жодних інструкцій та розуміння, куди вони прямують.
За словами іншого російського військового, який дислокувався у Білорусі, він дізнався, що їде на війну, лише за годину до того, як його підрозділ почав марш. Наказ був водночас простим і надзвичайно оптимістичним: слідувати за транспортним засобом попереду та дістатися Києва протягом 18 годин.
План, як Росія намагалася захопити Київ / Фото The New York Times
Але колона одразу загрузла. За словами російського солдата, тільки на перетин кордону з Україною знадобилося понад добу. Але ситуація для росіян лише погіршувалася. Бортовий журнал день за днем фіксував:
- затримки,
- українські атаки,
- сотні поранених і загиблих солдатів та знищених машин.
Накази для частини 26 танкового полку передбачали можливий опір з боку українців. Але росіяни все-таки запланували майже безперешкодний 24-годинний ривок від кордону України з Росією до точки біля річки Дніпро – приблизно на 402 кілометри.
За планом окупантів, підрозділ мав окопатися приблизно за 2 години їзди до Києва і блокувати українські війська, які просуватимуться з Півдня та Сходу. Підрозділ мав виконати завдання самостійно.
Сил і засобів для посилення немає,
– мовиться у військових наказах росіян.
Путін визнав, що прорахувався
Крім того, ще у березні під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом президент Росії Владімір Путін визнав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому говорили.
"Імовірно, це буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна, ми маємо терпіння", – цитує видання Путіна.