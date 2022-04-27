Россия нашла в Мариуполе "штаб людей с нетрадиционной ориентацией", которым якобы занимались США

Абсурдность российской пропаганды все еще способна удивлять. Каким-то невероятным образом россияне смогли "найти" в Мариуполе "штаб геев и лесбиянок".

Как сообщил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, россияне выдали в эфир очередную позорную ложь. В этот раз их "жертвой" стали представители ЛГБТ-сообщества.

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Фейк россиян о "штабе ЛГБТ"

Пропагандисты в эфире "Первого" заявили о том, что нашли в Мариуполе "штаб людей нетрадиционной ориентации". Конечно, тут же они соврали. что эта организация финансировалась американцами, а ее прямыми патронами являются президент США Джо Байден и Конгресс.

Большую ложь и ахинею представить сложно,

– прокомментировал сюжет Лещенко.

Действительно, в Украине есть правозащитные организации, которые защищают уязвимые группы населения и могут получать финансирование от международных организаций благодаря грантовым программам. Но заявлять о каких-то "штабах" и патронате самого лидера США могут только россияне.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко о распространенных фейках российской пропаганды