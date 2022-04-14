Россия работает шантажными технологиями, но это уже не действует на Украину, – Подоляк

Российская сторона продолжает прибегать к шантажу. Но, как заверил Михаил Подоляк, на Украину этот метод уже давно не действует.

В эфире телеканала "Рада" он отметил, что стратегия и тактика России неизменна. Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что оккупанты пробуют запугать всех в том числе Украину.

Читайте также Встреча Зеленского и Путина может решить принципиальные разногласия, – Подоляк

России не удалось запугать Украину

Безусловно, им это (запугать – 24 канала) не удалось. Не удалось даже после того, как начали здесь мощную, полномасштабную войну,

– подчеркнул Подоляк.

В то же время он добавил, что нарративы типа "Мы зашли в тупик", "Мы не можем ни о чем договориться" – для россиян. Для Украины все эти слова не имеют практически никакого значения, они ведь не работают.

По словам Подоляка, Путин и все руководство России озвучивают подобные фразы исключительно для населения своей страны. Следовательно, пропагандистская машина работает только на свой рынок, на своего потребителя информации. Для нас ценность этих слов достаточно низкая.

У Украины, добавил советник главы Офиса Президента, есть четкий маршрут. В нем ключевую роль играют ВСУ, а также санкционные пакеты против России. А переговорный процесс – одно из направлений, которое необходимо прорабатывать, чтобы доказывать российской стороне, почему она обязательно проиграет.

Тем временем Байден пообещал Зеленскому мощное оружие на миллиард долларов: смотрите видео