Россия раскручивает эскалацию на ровном месте, – Казанский об обстрелах на Донбассе

Пророссийские боевики 17 февраля цинично обстреляли мирную украинскую территорию. Это не начало наступления России на Украину. Москва таким образом раскручивает эскалацию.

Об этом в эфире 24 каналу сказал представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он отметил, что такой артиллерийский обстрел по всей линии фронта по интенсивности напоминает события 2017-2019 годов.

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По словам Казанского, обстрелы со стороны боевиков 17 февраля очень насторожили украинцев, ведь накануне было затишье.

Такое резкое оживление боевых действий сейчас может свидетельствовать о том, что Россия начала раскручивать спираль эскалации. Мы не знаем, как они будут действовать в дальнейшем, но на ровном месте начали обстреливать мирные кварталы Украины,

– заметил Казанский.

Он добавил, что этому обострению предшествовала серьезная информационная кампания. Речь идет об обращении Госдумы к Владимиру Путину о признании боевиков. Также тот факт, что Россия хочет предоставить оружие этим боевикам.

Что делать Украине

Казанский считает, что нужно призвать мировое сообщество, чтобы оно ввязалось в эту ситуацию. Следует показать, что Украина точно не заинтересована в обострении, не собирается наступать и не начинает обстрелов.

"Чудом не погибли дети в детском саду. Это никак не спишешь на фейк и выдумки. Здесь очевидно, кто стреляет", – подытожил Казанский.

Обстрелы в Луганской области: главное

Оккупанты 17 февраля обстреляли Станицу Луганскую. Снаряды попали в здание детского сада и дом местного жителя.

Пострадали работники детского сада. Детей удалось эвакуировать в подвальное здание.

Уже через несколько часов пророссийские боевики открыли огонь по мирным жителям одного из селений Попаснянского территориального общества.

Попали в жилой дом и школу – в учебном заведении находились 30 учащихся и 14 сотрудников.

СБУ расследует обстрел как теракт.

Казанский прокомментировал циничные обстрелы со стороны боевиков: смотрите видео