Элита и интеллектуалы готовятся к исчезновению россии с мировой карты: какова роль Украины

В Праге проходит Форум Свободных Народов россии. Мероприятие направлено на то, чтобы дать понять нашим западным друзьям, насколько миру легче заживется, когда россия распадется.

Организатором выступил латвийский Институт регионов россии. Представители Института склонны считать, что именно сейчас самое подходящее время, чтобы начать активно действовать и менять ситуацию. В Институте убеждены, что свободные народы россии имеют полное право на собственные национальные государства и право владеть и распоряжаться теми природными ресурсами и другими удобствами, которые характерны для их республик.

Читайте также Китай будет забирать россию целыми городами, – политолог

О цели ФВНР первого дня форума по эксклюзивной видеосвязи из Праги сайту 24 канала рассказал народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" Олег Дунда.

"Мы должны донести до мира крайнюю необходимость исчезновение россии как государства"

Комментируя повестку дня первого дискуссионного дня пражского форума, политик подчеркнул важность формирования в коллективном сознании мероприятия установки о том, что россия неизбежно должна исчезнуть с лица земли.

Нардеп говорит, что выслушать аргументы инициаторов форума и спикеров, выступающих перед аудиторией, приехали представители многих государств. Как политические и общественные деятели и представители экспертных кругов.

Выступление Климкина / Фото предоставлено организаторами

Наибольшее внимание украинских наблюдателей за событиями в рамках форума будет приковано к таким людям, как: Павел Климкин, Тамила Ташева, Евгений Магда (Украина), Войцех Покора, Мариуш Пилис (Польша), Андриус Алманис (Литва), Эдвард Лукас (Великобритания) , Пол Массаро (США).

Среди них и потенциальные члены правительства, которые могут стать политическими элитами новообразованных национальных государств на руинах россии,

– отмечает Дунда.

Такие независимые государства просто должны образоваться по результатам исчезновения московии, ведь, как говорит господин Олег, распад ее неизбежен. По мнению депутата, страна-оккупант должна исчезнуть в течение очень даже непродолжительного времени.

Одной из ключевых задач нынешней в Чехии, по мнению представителя Украины, является

После того, как наш северный сосед исчезнет, мероприятию нужно будет проявить свою готовность действовать. В том числе и в контексте нейтрализации потенциальной опасности, источником которой станут ничейные на момент завершения дезинтеграции российского государства, ядерные боеголовки, убежден спикер.

Кроме того, в рамках мероприятия планируется наработка стратегии поведения с новоиспеченными национальными государствами, считает он / Фото предоставлено нардепом

Дунда выразил уверенность, что наши друзья на западе должны сформировать для себя четкое понимание того, как поддерживать республики, возникающие в результате дезинтеграции новейшей российской империи.

Такое понимание нужно для предотвращения каких-либо обратных процессов, как это уже произошло через три десятилетия после краха страны советов,

– подчеркнул украинский депутат.

Второй задачей является подготовка прочного фундамента, что позволит начать центробежные процессы на российских землях

Всем заинтересованным сторонам необходимо приложить все усилия, чтобы предотвратить начало братоубийственной войны, которой будет сопровождать развал россии в случае, если все будут просто пассивно наблюдать за всем, что будет происходить, – привлекает внимание украинский парламентарий.

По самому худшему сценарию, одним из многих очень вероятных последствий краха россии станет быстрое распространение разнообразного оружия многими странами мира.

– подчеркивает политик.

Ко всему предстоит еще и вопрос межэтнических конфликтов, которые также будут представлять большую опасность.

И последним компонентом второй ключевой задачи является подготовка уже упомянутых будущих элит, которым будет поручено руководить новыми национальными государственными образованиями.

По мнению Дунды, представителей этого будущего правящего класса следует уже сейчас приучать к соответствующей работе на пользу главной цели. И работу эту они должны начинать на территории целостной пока еще россии.

Национальные легионы будут одним из инструментов, которые дадут возможность ускорить распад

Олег Дунда верит в то, что иностранные военные, воюющие сегодня в составе ВСУ, могут помочь россии распасться быстрее. В первую очередь это могут сделать батальоны чеченцев, которые сейчас помогают украинцам защищаться от российского большого нашествия.

Читайте также Если путин заберет Украину, найдется новый "враг": почему иностранцы приехали на войну

Однако, он сомневается в эффективности легиона "Свобода россии" в этом контексте. Свои сомнения парламентарий аргументирует тем, что все россияне так или иначе являются имперцами.

Те из них, которые сегодня на нашей стороне на поле боя, просто воюют с путинским режимом, у которого надеются перехватить власть после поражения кремля,

– рассуждает украинский представитель.

Наш депутат глубоко убежден в том, что кто бы ни стоял во главе враждебного нам государства, он будет представлять ровно такую же угрозу в будущем, которую сейчас представляет собой путин.

Роль Украины в процессе распада россии, согласно соображениям украинского чиновника, должна заключаться только в том, чтобы создавать все необходимые условия для подготовки военизированных формирований и агитаторов-просветителей на своей территории для дальнейшей успешной подрывной деятельности тех уже на территории российской.