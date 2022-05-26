Россия распространяет фейки о "вине" Украины в продовольственном кризисе: аналитики показали документы

Российское минобороны еще раз пробило дно. В продовольственном кризисе, возникшем из-за российского вторжения, там нагло и цинично обвинили Украину.

Кроме того, российское минобороны цинично лжет о 8,7 миллионах украинцев, которые сейчас якобы голодают на подконтрольной Украине территории. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные СМИ.

В Британии и США отвергли идею ослабления санкций в обмен на зерновой коридор из Украины

Российское минобороны направило соответствующее письмо председателям московских организаций военных, военно-воздушных и военно-морских атташе. В нем страна-агрессорка не стесняется обвинять Украину в том, что именно она заменяла Черное море. Оккупанты открещиваются от своих преступлений на Востоке и уверяют, что якобы украинцы "готовят провокации".

Россияне придумали данные от якобы Детского фона ООН

Российское минобороны привело лживые данные от якобы Детского фонда ООН, согласно которым на подконтрольной Украине территории якобы страдают от голода 8,7 миллиона украинцев, среди которых 22,8% детей в возрасте до 5 лет.

Этим фейком минобороны в письме откровенно манипулирует, мол, "украинцы голодают, а Запад делает все возможное, чтобы вывезти зерно". При этом уже неоднократно было подтверждение того, что именно Россия ворует украинское зерно с временно оккупированных территорий и пытается продать его за границей.

Ну и в привычном для себя стиле, российское минобороны назвало обвинение в создании продовольственного кризиса "лживыми".

Россия отрицает причастность к атакам по складам с зерном

Удары о складах с зерном в Рубежном Луганской и Ореховом на Запорожье минобороны России цинично назвало "провокацией", потому что якобы Украина хотела обвинить оккупантов.

Теперь, как утверждают минобороны страны-оккупанта, якобы "по указанию западных кураторов" готовят атаки в поселке Просяна на Днепропетровщине и Врубовке на Луганщине. Еще больший цинизм добавляет обвинения россиян в том, что якобы украинские Вооруженные Силы используют "тактику выжженной земли" еще нагло врут, что такую тактику использовали нацисты во время Второй мировой войны.

Кремль цинично хвастается депортацией

Тактика выжженной земли предполагает уничтожение всего, что может оказаться полезным для противника на занятой территории во время отступления армии. Наиболее известными случаями использования такой тактики есть во время войны России с Францией во времена Наполеона Бонапарта и во время Второй мировой войны. В последнюю эту тактику так же использовали советские войска. В частности, из-за применения этой тактики серьезные разрушения получил Киев. Под нас трибунал в Нюрнберге СССР пытался переложить ответственность за это на Германию, однако не получилось.Согласно международному праву, тактика выжженной земли считается военным преступлением.

Минобороны страны-оккупанта не менее цинично называет незаконную депортацию украинцев на свою территорию эвакуацией. Так кремлевское минобороны заявило о 17 586 депортированных украинцах только за сутки. Из них 2246 детей.

В целом российские кафиры заявили о том, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины депортировали 1 444 565 украинцев, из которых 240 575 – дети .

Циничная ложь о блокировке украинских портов

В России говорят, что в украинских портах заблокировано 70 судов из 16 стран мира. Однако причиной этого называют совсем не свою агрессию, а обвиняют именно Украину. Минобороны Кремля цинично заявило о том, что именно украинская сторона создает угрозы обстрелов и якобы заминировала Черное море.

Кроме того, Украину позорно обвинили в том, что именно наша страна отказывается от переговоров по выходу иностранных кораблей из заблокированных портов. Более того, в документе минобороны России заявило о якобы о ежедневном создании коридоров в море для иностранных судов.

К теме – продовольственный кризис в мире набирает обороты: смотрите видео

По данным ООН, в украинских портах из-за действий России заблокировано почти 4,5 миллиона тонн зерна, которые невозможно вывезти за границу. В частности, россияне заменяли Черное море.