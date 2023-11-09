Так, россияне запустили дипфейк, где Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы призывает военных к перевороту. Советник главы Офиса Президента Украины в эксклюзивном интервью 24 Каналу прокомментировал нелепые попытки врага посеять раздор в Украине.

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Враг запустил дипфейк с Залужным

Россияне распространили дипфейк, где Валерий Залужный якобы призывает к госперевороту. В то же время наши бойцы говорят, что каждый является военной единицей и принимает конкретное решение. То есть это не означает, что подобный "приказ" заставил бы их все бросить и побежать, поэтому реакция была бы такая же, как и сейчас.

У нас в обществе нет этого дискурса вообще. Откровенно скажу, что и Валерий Залужный точно так же будет думать. Нет никаких других вариантов, кроме защиты своей земли, независимо от того периода войны, в котором мы находимся, учитывая то, что это практически уже два года войны.

Я не знаю ни одного человека, который сознательно сегодня мог бы занять такую позицию, которую хотели бы россияне, чтобы мы заняли. Есть некоторые люди, не буду называть фамилии, которые кричат о том, что "все пропало, надо сдаваться и вести переговоры с Россией". Впрочем, они периодически не находятся на территории Украины или где-то в других местах что-то об этом говорят.

Мне это нравится (распространение примитивного дипфейка россиянами – 24 Канал). Это говорит о низком интеллектуальном уровне россиян. Они искренне считают, что таким примитивизмом могут получить какие-то информационные дивиденды в Украине. Также это свидетельствует о том, что они через два года так и не изучили, что такое Украина.

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Они не знают нас – как не знали до полномасштабного вторжения, так не знают сегодня. Потому такие фейки у нас не будут проходить. Наоборот, они будут только дополнительно морализировать или мобилизовать нас. Это очень круто.

Таким фейком россияне показывают, что не понимают, как у нас построена конструкция власти, на каком уровне идет общение президента. К примеру, Верховного Главнокомандующего с Главнокомандующим ВСУ. Россияне не понимают, как они ежедневно общаются, что такое военный кабинет, что такое Ставка и как можно в это общение объективно вмешаться.

А это говорит о том, что у них плохо работает разведка, чтобы понимать, кто есть кто в окружении президента, кто есть кто с точки зрения общения и т.д. И это свидетельствует об эффективной контрразведывательной работе наших специальных служб. Это опять-таки положительный элемент. Когда россияне делают что-то информационно, то думают, что мы здесь "похихикаем" и т.д. А мы делаем определенные выводы.

Мы видим искреннее понимание как вообще возможны такого типа дискуссии всеми, кто работает и по линии фронта, и в тылу на обеспечение армии. Это говорит, что при всех сложностях в Украине есть полное осознание, что тяжело, депрессивно, но ни одного варианта вернуться найти какой-то компромисс, а на самом деле капитулировать – нет.

Напротив, эффективность действий в Украине будет увеличиваться. Знаете, я сравниваю сегодняшний этап с началом войны. Тогда тоже казалось, что и многие люди были депрессированы, и что мы точно не устоим, будем иметь большие проблемы и они приведут практически к потере государственности.

Сегодня у людей также есть депрессивные настроения. Однако хочу, чтобы мы понимали, что уже не будет никаких вариантов, кроме одного – дойти до финала этой войны.

О потерях оккупантов

Накануне Президент Владимир Зеленский высказался по поводу потерь. Он сказал, что не может назвать конкретные цифры, но они точно в пять раз меньше, чем у нашего врага.

Да, безусловно. По нашим потерям есть же позиция – Генеральный штаб принял для себя соответствующие решения. Я думаю, что после войны это все будет обсуждено в полном объеме. Ради памяти все будет сделано правильно.

Относительно потерь россиян, вы знаете, мы же разные, да? То есть мы являемся европейским государством, которое в XXI веке ценит жизнь. Это фундаментальная ценность. Все остальное – это дополнительно.

Для России это же наоборот. Они сегодня подписывают контракты, мобилизуют людей – много людей из депрессивных регионов, а Россия практически вся депрессивная, за исключением некоторых крупных городов. Они подписывают и с юристами отрабатывают главное – все платежи, которые должна получить семья, если человек погибнет в Украине.

То есть они сознательно идут, разменивают свою жизнь на деньги – идут умирать. Это уже не то психологическое состояние, с которым они начинали войну, когда думали прийти и наоборот – убивать безнаказанно, а потом вернуться "героями" в Россию.

Нет, сегодня они идут именно, чтобы решить экономические вопросы, потому что Россия не имеет чего-то другого, чтобы предложить людям. Люди идут и умирают. Россия не жалеет жизни своих людей. Почему? Это же математика войны. Стоимость снаряда – конкретная, стоимость артиллерии – конкретная, стоимость танка – конкретная, ракета имеет стоимость. Что не имеет стоимости в России – это жизнь конкретного человека.

Поэтому они отправляют большое количество людей в эти "мясные штурмы", давая им определенное стрелковое оружие и тому подобное. Пользуясь этой "массой" они хотят протиснуться на 100 – 200 метров. Это же Россия, там нет цены жизни и никогда не будет: ни сегодня, ни завтра.



По состоянию на 9 ноября ВСУ уничтожили более 300 тысяч оккупантов / Getty Images

Россия – это страна средневековья, она такова: крадет какие-то технологические возможности, выдает себя за людей, живущих в XXI веке. Но нет, их сущность – это средневековье, где ни у одной жизни нет цены.

Владимир Путин помиловал участника "сво", который нанес своей девушке более 100 травм, чем убил ее. В то же время прокурор в России запросил 8 лет для художницы Саши Сколиченко, которая поменяла в магазине несколько ценников, чтобы на них было написано "против сво".

Это напоминает мне библейскую историю о Варавве и Иисусе. Что было намного опаснее для Римской империи? Безусловно, Иисус, дававший людям надежду и объяснявший, почему правильная модель поведения гарантирует им будущее, в котором они смогут себя проявить. Это мы сегодня видим в России.

У них нет проблемы помиловать таких, как Владислав Канюс, который убил Веру Пехтелеву. Там очень важный момент, что 3,5 часа вызывали полицию, которая говорила, что не будет ехать. Понятно, что это не создает опасности для системы, которую построил Путин.

Убийцы это и есть обязательный элемент этой системы. Это является электоральной базой Путина. Просто все делают вид, что думают якобы Путин это что-то технологическое, это великая Россия и тому подобное. Нет, это максимально примитивная страна.

А вот Сколиченко – это идейный человек, который ломает конструкцию, построенную при Путине. То есть в России ты не должен думать, идти убивать и за это не будет наказания, если ты фанатик государства Путина. Но если ты задаешь вопрос, то тогда ты враг и будешь получать 8 – 20 лет.

Хочу напомнить об отце, осужденном на 8,5 лет за то, что его дочь нарисовала рисунок "Нет войне". То есть, для России это эрозия. Люди, которые умеют думать, никогда не были нужны России. И наоборот, люди, которые умеют жестоко убивать, всегда были ключевым элементом социальной конструкции этого государства.

К сожалению, наши партнеры в некоторых странах до начала полномасштабного вторжения искренне говорили о Федоре Достоевском, не понимая, что Россия – это не Достоевский.

Есть ли раскол между Зеленским и Залужным

Кроме того, распространяются дипфейки и вбросы о том, что военное и военно-политическое руководство страны что-то не может поделить. Еще один фейк, слив или просто какая-то странная публикация, которая через 10 минут исчезла, об увольнении Валерия Залужного с должности. Давайте разбираться, что из этого правда, а что ложь.

Раскола между военным и военно-политическим руководством страны нет и близко. Есть ежедневное общение на разных уровнях и площадках.

Президент проводит ежедневно селекторы и военные кабинеты, через день Ставки, на которых постоянно общается с Главнокомандующим ВСУ. Это абсолютно конкретная модель поведения, которая была построена с первых дней войны, и она продолжается.

Есть абсолютная синхронизация в попытках понять, какие нужны коррективы к тактике или стратегии. Эти коррективы постоянно обсуждаются в различных конфигурациях для того, чтобы увеличить эффективность работы по линии фронта нашей армии. И это объективный процесс. Об этом знают партнеры, об этом знает окружение и господина Залужного, и господина Президента.



Зеленский и Залужный на совещании / Офис Президента

Все эти субъекты не имеют никакого доступа к информации, но они настолько ненавидят этот исторический момент, в котором находятся, что используют абсолютно абсурдную информацию для того, чтобы помочь России получить главное.

Давайте говорить откровенно, что хочет Россия получить? Она хочет получить классический украинский внутренний политический раскол. То есть, чтобы мы между собой воевали, не обращая внимание на то, что происходит на внешних рынках, в информационном пространстве, в частности среди стран наших партнеров, что происходит по линии фронта и так далее.

Я не думаю, что это какой-то мятеж, или преднамеренная модель поведения. Нет, эти люди, имея достаточно ограниченный интеллектуальный потенциал, не понимают низость того, что делают. И они будут продолжать это делать. Не смогли сделать один раз, потом снова попробуют. Поэтому спокойно будем говорить, что нет того, или нет этой информации, или эта информация не соответствует действительности.

Мы с вами помним, что с первого дня войны субъект Путин предлагал военным совершить мятеж и взять на себя полноту власти. С того момента россияне продолжают концепцию раздора между политическим и военным руководством Украины.

Они продолжают в это вкладываться, ведь это один из ключевых пропагандистских нарративов России. Они об этом постоянно говорят, используя свою пророссийскую сеть. Или даже не пророссийскую, а любую сеть, где могут ангажировать, в частности в западных медиа, чтобы эти темы периодически поднимать.

Мы можем относиться к этому негативно, но мы должны осознавать, что такие темы будут возникать постоянно. Мы должны просто выходить и опровергать это.

Сегодня практически уже два года полномасштабной войны. Более 600 дней – это огромный срок, когда вы будете иметь определенные психоэмоциональные сложности. С пониманием относимся к этим сложностям, потому что людям тяжело жить.

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Во-первых, стратегически не понимать, когда это все уже закончится. Во-вторых, сломать свой традиционный образ жизни и находиться в фантасмагорическом ритме жизни, когда надо думать, где взять дрон, где взять дополнительный снаряд, где и как можно пообщаться со своей семьей, или нельзя пообщаться и тому подобное.

Должны понимать, что психоэмоциональное состояние страны сложное, но это Украина. Мы же понимаем, кто мы. После более 600 дней войны мы же точно знаем, что для нас не существует никаких возможностей иметь другой вид, чем мы имеем.

Следовательно, все разговоры о том, что есть какие-то разборки, оставим только в информационной среде, для того, чтобы у нас с вами была работа и мы могли это все опровергать.

Дееспособность Путина под вопросом

Вы вспомнили о субъекте Путине, вы тоже сторонник теории того, что диктаторов есть несколько и настоящий умер несколько недель или месяцев назад?

Нет, я не сторонник этого. Я просто считаю, что его дееспособность может быть под вопросом. Я увидел существенное увеличение присутствия в публичном пространстве такого субъекта, как Николай Патрушев, и он комментирует те темы, которые никогда не комментировал.

Он говорит не только этот бред о войне или биолаборатории, а еще и комментирует события, которые касаются внутриполитического и внутриэкономического процессов в России. Он себя ведет как регент при непонятно ком. Это не говорит о том, что "теории морозильников" верны.

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Нет, я все же более прагматично на это смотрю. Просто мне кажется, что есть определенные сомнения относительно дееспособности субъекта Путина: может ли он критически относиться к происходящему, имеет ли он вообще возможность использовать мозг для того, чтобы анализировать происходящие события.



Владимир Путин / Getty Images

Он и так не всегда пользовался серой жидкостью. Но сегодня я увидел существенное увеличение присутствия в публичном пространстве субъекта Патрушева-старшего на нетипичных для него темах. И это дает определенный материал для того, чтобы посмотреть, что происходит в России.

И начать говорить с нашими западными партнерами о том, что им уже пора подумать, что будет с Россией после?

Вы можете говорить с партнерами, можете не говорить с партнерами. К сожалению, партнеры до сих пор концептуально не приняли для себя одну простую вещь – независимо от их желания думать о чем-то, вот это, о чем они не хотят думать, все равно будет наступать.

Исторический процесс будет приводить к тому, что Россия изменится. Будет другая политическая элита, другой политический строй в России, будет трансформация. Чем быстрее это будет в России, тем менее болезненно это будет и для самой России, и для мира в целом. Чем дольше будет тянуться война, тем дороже будет процесс трансформации страны-агрессора для всего мира, включая экономические составляющие.

Мне, к сожалению, странно смотреть на то, как европейские, американские элиты не осознают того, что отложенное решение не означает, что ты переиграл исторический процесс. Отложенное решение всегда означает только увеличение цены, которую должны заплатить твои преемники. Другие люди, которые все равно вынуждены будут принимать соответствующие решения.

Если бы мы с вами получили необходимый объем оружия сразу. Я не буду говорить о конкретных днях. Мы исходили из того, что есть определенные договоренности, и наши партнеры понимают, что такое паритет с точки зрения необходимых инструментов для ведения боевых действий, и мы эти инструменты будем иметь соответственно достаточно быстро.

Не произошло так, как хотелось, не произошло так, как готовилось, поэтому имеем сегодня определенный переход. Как раз Залужный говорит, что возможен переход от маневровой к позиционной войне, что для нас является крайне негативным сценарием развития, и мы будем делать все, чтобы предотвратить этот сценарий.

Для меня странно, что тогда они не оценили, к чему будет приводить затянутый "конфликт" в Украине, и сегодня мы видим с вами, что на системы защиты демократии надо тратить вдвое, или даже в 2,5 раза больше. Потому что мы имеем сегодня огромный кризис на Ближнем Востоке, а также европейцы потеряли контроль над Центральной и Центрально-Восточной Африкой, откуда они получали необходимые ресурсы, например, уран.

Это все последствия отложенных решений. Если сегодня отложить решение, что Россия должна пойти на внутреннюю трансформацию, необходимую для мира, только после существенных тактических поражений Украины. Это означает, что Украина должна ускоренно получить огромное количество необходимых высокотехнологичных инструментов для этого этапа войны.

После этого Россия пойдет на эту же трансформацию. И это будет стоить гораздо дешевле, чем завтра. Страна-агрессор пойдет в любом случае на эту трансформацию. Только она будет более непредсказуемой.

Сегодня еще понятно, кто может перехватить власть и быстро закончить процесс кровавой революции – перехода от одной элиты к другому управлению. Завтра это будет более сложный процесс, то есть кровавость будет намного большей, количество жертв будет намного большим.

Относительно жертв это не плохо, но с точки зрения управляемости процессов – проблема. Потому что надо будет взять под контроль остаточные и ядерные арсеналы, объекты критической инфраструктуры и тому подобное. И чем больше там будет хаоса, тем больше шансов, что эти объекты могут взять под контроль деструктивные военные группировки, которые сегодня совершенно конкретно создаются в России.

В чем заключается феномен Украины

Если говорить о конфликте на Ближнем Востоке, то Соединенные Штаты не запрещали бить по террористам их вооружением, которое они предоставляли. А нам запретили бить за пределы территории Украины.

Давайте сравним, Россию до сих пор боятся. Но не так сильно, как это было накануне вторжения. Также совсем по-другому относятся к ХАМАС. ХАМАС – не Россия. По методам – это Россия. Оба используют террористические и геноцидные практики. Но с точки зрения ресурсности, количества оружия, фундаментального оружия (ядерного или оружия массового поражения) – ХАМАС – это не Россия.

Уничтожить ХАМАС, безусловно, этот процесс исторически имеет совсем другой вид. Много есть террористических группировок: ИГИЛ или тот же Бен Ладен и так далее. Это совсем другие форматы. Исторически уничтожить империю, которая еще вчера считалась ключевым элементом глобального политического процесса, которая еще и имеет ядерное оружие... Это совсем другой исторический момент. И все осознают это.

Скажу парадоксальную вещь. Почему, когда я говорю слово "Украина" – это не о пафосе. Это о невозможном, которое зафиксировано уже сегодня в XXI веке. Это раздражает многих, но они не будут говорить об этом публично.

Для многих было бы гораздо лучше, если бы Украина достаточно быстро сдалась. Тогда бы не было дилеммы, что делать с империей, которая еще вчера сидела за ключевым столом и формировала правила глобального поведения. Я имею в виду Россию.

Украина доказала, что она не будет становиться на колени даже перед такими большими и мощными оппонентами. Не перед каким-то ХАМАС. Я считаю, что ХАМАС должен быть уничтожен. Если это не сделают сегодня, то тогда "беспорядок" на Ближнем Востоке будет существенно нарастать.

Но почему Украина – это величие и большое название? Потому что мы показали, что несмотря на все невозможности, у вас есть большой шанс. И это все сломало. И это до сих пор ломает у наших партнеров понимание, как украинцы стоят и не хотят признавать силу России – и не признают ее точно. И как они хотят все же переписать историю?

Потому что в истории такие случаи бывают. Но империи умирают внутренне, а здесь империя будет умирать внешне.

Сегодня читала историю, как австралийский фермер пережил нападение крокодила. Он пробовал отбиваться ногами, но не помогло. Поэтому просто взял и укусил его в ответ за веко. Крокодил отступил. Он не ожидал такого удара.

Психологически здесь даже не то что надо укусить за глаза крокодила. Здесь вопрос в том, что у тебя есть воля принять решение, что ты не просто жертва. Что ты будешь сопротивляться несмотря ни на что. И ты не просто барахтаешься, а делаешь рациональные действия.

И ты продолжаешь, даже когда все говорят, что это невозможно. Просто смиритесь; просто согласитесь, что вы слабее. И когда ты всем говоришь: "Мы слабее. Точно, да, да". Это, кстати, о модели поведения Президента Украины. Он так же говорит.

Я вернусь к скандальной статье в Time. Хотя не вижу там скандальности. Наоборот, там как раз об этом и идет речь. Президент, который отвечает, что никто не верит в победу Украины так, как он. Правильно. Ты должен верить, что ты дойдешь до конца в этой битве. И в этом феномен Украины.

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Все же понятно, что война интенсивная, правильно? Это же не маленькое подразделение, что надо зайти куда-то и убить 25 террористов. Нет, надо уничтожить фундаментальную армию, которую вчера дико все боялись.

А как выяснилось, что оружие, которым вчера еще гордились, надо адаптировать к современным типам войны. И что количество имеет значение, но качество имеет большее значение. И надо адаптировать то оружие, которое вчера было уже супероружием и тому подобное. Украина это делает и точно доказывает, что рептилия необязательно выиграет даже у человека.

Россия долго гордилась Черноморским флотом, но сейчас пытается спрятать его дальше от украинских берегов. Россия обращается к тем странам, которым продавала оружие, чтобы его вернули. Украина демонстрирует миру, что фактически эта рептилия, кроме того, что у нее граната в руке, больше ничего особенного не имеет.

Меня мир удивляет немножко по-другому, потому что сегодня России вообще не существует репутационно. Все мифы, которые были о России, их нет уже. Это не какая-то мощная страна с монструозной армией, которая обязательно всех побеждает; которая имеет странный спецназ, странное главное управление, десантников, которые 2 августа во всех фонтанах купаются и тому подобное.

Выяснилось, что это примитивная, никчемная страна с отсталой техникой и украденными технологиями. Просто, как оказалось, все является фикцией в современном мире. Все – бренды, но за ними ничего нет.

Несмотря на то, что репутация России уже уничтожена, они все равно делают вид, что "это же Россия". Она имеет право что-то делать и получать. Приходит КНДР и соглашается, что будет давать снаряд. И что глобальное сообщество говорит: "А почему вы им даете? – Ну, хотим, даем. – Не давайте! – Будем давать".

И все, выяснилось, что Северная Корея может нарушать что угодно, как угодно, когда угодно, передавать все, что угодно, несмотря на всякие резолюции и беспокойство международных институтов или отдельных стран. Сегодня мы с вами видим, как все делают вид, что не совсем это понимают. И думают, что потом можно будет вернуться к привычной модели поведения в глобальном смысле этого слова.

Но понятно, что нет никаких прав. И вообще никто ни на что не реагирует. Все себя ведут так, будто нет международного права. Россия уже даже не говорит о том, что у нее есть какая-то мощная репутация. Нет, они несут абсолютный бред. Они выходят на какие-то международные площадки и что-то там говорят. Возле них собираются какие-то страны вроде Эритреи и что-то там поддерживают. И все продолжают притворяться.

Это – "бал мертвых". Нет уже вчерашнего глобального политического пространства. Но все продолжают делать вид, что оно существует. Что есть какие-то правила – и надо этих правил придерживаться.

Получается, что это – фантомные боли?

Это даже хуже. Это накануне, как это все рухнет. Украина сегодня как раз и пытается всем объяснить, что нет прошлого и правил. Мы держим "каркас", чтобы дать время более или менее умным людям построить другую архитектуру договоренностей.

Украина держит. Израиль держит на Ближнем Востоке. Но Украина держит, потому что главный донатор, который хочет это обвалить и развести беспорядок и хаос – это Россия.

Украина откровенно уже говорит: "Смотрите, мы держим. Если мы это не удержим, завтра вы все будете пробовать вести себя так, как Украина". То есть защищать остатки традиционных образов жизни. И это будет очень дорого стоить. И цена будет такая, как в кибуцах в Южном Израиле. Потому что будут заходить непонятные люди, которые захотят вырезать вас.

Вот это сегодня происходит. И поэтому мы партнерам объясняем, что не получится отвернуться, сказать, что ничего не могут сделать с передачей военной помощи от КНДР для России или сделать вид, что не видят как Россия сознательно атакует гражданское судно, которое заходит в порт Одессы. Сознательно атакует.

Какие 3 козыря использует Россия

А почему Россия атакует гражданское судно? Потому что страна-агрессор не может воевать. Она будет масштабно убивать гражданских. Сегодня есть три инструмента, которыми доминантно пользуется Россия:

ракеты по гражданскому населению;

атаки исключительно в акватории Черного моря. Не военных целей, а именно гражданских судов. Они это делают, чтобы показать, что Россию нужно бояться;

тактическая авиация по линии фронта. Если бы у нас была авиация или прифронтовые системы ПРО и ПВО, то были бы шансы у России сегодня удержаться на оккупированных территориях?

Вот три козыря, которыми до сих пор пользуется Россия и которые полностью продолжают "обнулять" глобальное политическое пространство.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте вскоре на сайте 24 Канала.