Для чего Россия расшатывает Молдову: в ГУР назвали две цели

Россия продолжает расшатывать ситуацию в Молдове. В последние недели Кремль делает ряд вбросов о возможном наступлении ВСУ на Приднестровье. Рассказываем, зачем это все.

Представитель ГУР МО Андрей Черняк объяснил, какие цели преследуют россияне. Он рассказал, зачем врагу нужно усиливать напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья.

Читайте также Украина и Молдова могут убедить жителей Приднестровья, – молдавский специалист

Две цели расшатывания Молдовы

По словам Черняка, говорится о желании Кремля:

отвлечь внимание мирового сообщества от войны в Украине;

продемонстрировать хоть какую-то "победу" россиянам.

В Приднестровье у россиян очень ограниченный контингент. Есть склады, которые они охраняют. Но на тех складах уже почти ничего нет, а то, что осталось – старое и непригодное для использования,

– подчеркнул Черняк.

Тем временем в самой Молдове оккупанты политическим путем пытаются расшатать ситуацию. И делают они это под "чужим флагом". Черняк напомнил, что что-то подобное россияне уже делали. Но в Донецке и Луганске.

"По нашему мнению, создавая напряжение в Молдове, Россия ставит для себя две цели. Первая – попытка отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий. Они видят, что все внимание сконцентрировано на Украине, в том числе в смысле помощи. Поэтому они пытаются разжечь новый пожар в Европе", – заметил Черняк.

Да и не стоит забывать, что россиянам нужно принести хоть какую-то "победу". Представитель ГУР МО подчеркнул, что врагу не удалось достичь никакого результата в так называемой "спецоперации".

Поэтому им нужно демонстрировать любые победы своему населению. Сейчас они пытаются совершить какую-то революцию, чтобы создать иллюзию как "мир за них", "народ Молдовы за нас",

– подчеркнул Черняк.

Россия придумывает басни о химатаке