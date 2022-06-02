Россия рассредоточивает депортированных украинцев по всей своей территории, – Зеленский
2 июня 2022 , 00:23Читати новину українською
Захватчики проводят принудительную депортацию украинцев с временно оккупированных территорий в Россию. Такая преступная деятельность рашистов является одним из признаков геноцида.
Принудительный вывоз мирных людей в Россию – одно из многих преступлений, которые российские кафиры совершают в Украине. Враг хочет сломать наш народ и заставить наших трудолюбивых людей поднимать с глубокого дна депрессивные районы России.
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Депортация украинцев