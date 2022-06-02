Самодельные взрывчатки прилетели на территорию Краснопольского общества. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Важно Враг выпустил 6 ракет по Шосткинскому району Сумской области
Как выглядят эти взрывчатки
Чиновник обнародовал их фото. На них можно видеть как эта конструкция выглядит: детонатор, пластид и куча шариков для пневматического оружия. Сверху – часть воланчика.
Вероятный радиус поражения 30-50 метров,
– добавил Живицкий.
Он еще раз напомнил жителям региона – нельзя трогать незнакомые предметы. Ни в коем случае не следует стараться их обезвреживать самостоятельно. Если обнаружили что-нибудь похожее, нужно позвонить спасателям.
Самодельные взрывчатки россиян / Фото Дмитрия Живицкого
Взрывчатки россияне сбрасывали с беспилотника / Фото Дмитрия Живицкого
Обстрелы Сумщины
В последние недели кафиры ежедневно обстреливают территорию Сумской области. Живицкий рассказывал, что обстрелы есть вдоль всей линии границы. К примеру, 1 июня они выпустили по Шосткинскому району 6 ракет по авиации. О пострадавших и разрушениях не сообщали.
- 31 мая россияне нанесли ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Кроме того, в тот же день враг совершил ракетный авиационный удар по подразделениям ВСУ в Сумской области с самолетов Су-30СМ .
- В этот же день кафиры били по окрестностям населенных пунктов Середина Буда и Прогресс. Они использовали минометы калибра 80 и 120 миллиметров .
- 30 мая враг также почти час непрерывно обстреливал границы Сумщины из артиллерии.
Кроме того, у границы с Сумщиной зафиксировано скопление вражеских войск. К Курской области россияне стащили дополнительные войска , артиллерию и ракетные установки. Правда, пока признаков подготовки повторного наступления на регион нет.
Несмотря на это, Алексей Арестович предполагал, что россияне могут попытаться снова напасть на столицу, а также на Сумскую и Черниговскую области.
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