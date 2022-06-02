Самодельные взрывчатки прилетели на территорию Краснопольского общества. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Важно Враг выпустил 6 ракет по Шосткинскому району Сумской области

Как выглядят эти взрывчатки

Чиновник обнародовал их фото. На них можно видеть как эта конструкция выглядит: детонатор, пластид и куча шариков для пневматического оружия. Сверху – часть воланчика.

Вероятный радиус поражения 30-50 метров,

– добавил Живицкий.

Он еще раз напомнил жителям региона – нельзя трогать незнакомые предметы. Ни в коем случае не следует стараться их обезвреживать самостоятельно. Если обнаружили что-нибудь похожее, нужно позвонить спасателям.



Самодельные взрывчатки россиян / Фото Дмитрия Живицкого



Взрывчатки россияне сбрасывали с беспилотника / Фото Дмитрия Живицкого

Обстрелы Сумщины

В последние недели кафиры ежедневно обстреливают территорию Сумской области. Живицкий рассказывал, что обстрелы есть вдоль всей линии границы. К примеру, 1 июня они выпустили по Шосткинскому району 6 ракет по авиации. О пострадавших и разрушениях не сообщали.

Кроме того, у границы с Сумщиной зафиксировано скопление вражеских войск. К Курской области россияне стащили дополнительные войска , артиллерию и ракетные установки. Правда, пока признаков подготовки повторного наступления на регион нет.

Несмотря на это, Алексей Арестович предполагал, что россияне могут попытаться снова напасть на столицу, а также на Сумскую и Черниговскую области.

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