Саморобні вибухівки прилетіли на територію Краснопільської громади. Про це повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Важливо Ворог випустив 6 ракет по Шосткинському району на Сумщині

Як виглядають ці вибухівки

Чиновник оприлюднив їх фото. На них, можна бачити як ця конструкція виглядає: детонатор, пластид та купа кульок для пневматичної зброї. Зверху – частина воланчика.

Вірогідний радіус ураження 30– 50 метрів,

– додав Живицький.

Він вкотре нагадав жителям регіону – не можна чіпати незнайомі предмети. В жодному разі не слід намагайтесь їх знешкоджувати самостійно. Якщо виявили щось схоже, треба подзвонити рятувальникам.



Саморобні вибухівки росіян / Фото Дмитра Живицького



Вибухівки росіяни скидали з безпілотника / Фото Дмитра Живицького

Обстріли Сумщини

Останніми тижнями окупанти щодня обстрілюють територію Сумської області. Живицький розповідав, що обстріли є вздовж всієї лінії кордону. Наприклад, 1 червня вони випустили по Шосткинському районі 6 ракет з авіації. Про постраждалих та руйнування не повідомляли.

Крім того, біля кордону з Сумщиною зафіксоване скупчення ворожих військ. До Курської області росіяни стягнули додаткові війська, артилерію та ракетні установки. Щоправда, наразі ознак до підготовки повторного наступу на регіон немає.

Попри це, Олексій Арестович припускав, що росіяни таки можуть спробувати знову напасти на столицю, а також на Сумську та Чернігівську області.

Детальніше – Арестович заявив про загрозу другого наступу на Суми, Чернігів та Київ: відео