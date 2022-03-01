Россия расстреливает память жертв Холокоста и пытается лишить нас голоса, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на обстрелы в Киеве. Российские оккупанты нанесли удар по киевской телебашне и территории Бабьего Яра.

Прямая речь Дениса Шмыгаля:

"Никогда снова? Только что нанес мощный ракетный удар по Мемориальному центру "Бабий Яр" и телебашни. Погибли гражданские. Россия расстреливает память жертв Холокоста, пытается лишить нас голоса, уничтожает украинцев", – заявил Денис Шмигаль.

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Мемориальный комплекс "Бабий Яр" расположен неподалеку от телебашни, в которую попали российские захватчики во время обстрелов Киева. В результате этой атаки пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

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