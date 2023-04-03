Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, российский оппозиционный деятель, блоггер Марк Фейгин. Он уверен, что ответ на это дерзкое решение должна дать и Украина.
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Оппозиционер отметил, что Александр Лукашенко долгое время отбивался от возможности вовлечения войск Беларуси непосредственно в войну.
Но вместо того, чтобы нести это бремя, он получил гораздо хуже. Ведь размещение на территории Беларуси тактического ядерного оружия, Путин заявляет даже о стратегическом, приведет к тому, что с другой стороны разместят такое же. Со стороны Польши, Литвы, вероятно, будут размещены боеголовки и направлены в сторону Беларуси,
– добавил спикер.
Беларусь в ловушке
По словам Фейгина, Путин втянул Лукашенко в ядерное противостояние, в котором нет шансов ни для белорусской армии, ни для Лукашенко, ни для его семьи, ни для его народа, точнее, народа, который сейчас у него в заложниках. Правозащитник предположил, что молчание Лукашенко в течение 6 дней до официального выступления свидетельствует о том, что он согласовывал определенные параметры.
Я склонен полагать, что ядерное оружие уже находится на территории Беларуси. Не в июле, когда будут якобы возведены склады, а некоторые боеголовки уже там,
– сказал спикер.
Он также упомянул, что в прошлом месяце не зря многие чиновники России ездили в Беларусь.
Фейгин сказал, что Украина также может получить ядерку: смотреть видео
Почему склады открывают в июле
Фейгин подчеркнул, что завершение строительства складов для ядерного оружия на территории Беларуси планируется в июле, как раз к саммиту НАТО в Вильнюсе. Также россияне хотят повлиять на Польшу, которая поставляет Украине большое количество вооружения и является хабом для передачи западного вооружения.
Третьим фактором является укрепление режима Лукашенко, мол, если есть ядерное оружие, то кто может напасть на Беларусь.
По этой логике ядерное оружие может получить и Украина и должна искать эти способы. Я считаю, что это приемлемо, потому что оно окружено странами, имеющими ядерное оружие. Я уже не говорю о Польше, Литве и Румынии, думаю, что НАТО примет решение о размещении там ядерного оружия в конце концов,
– подчеркнул правозащитник.
Он считает, что у Украины может быть ядерное оружие, ведь договоренности о его нераспространении уже нарушили Россия и Беларусь. Поэтому нельзя исключать, что ответ на ядерный шантаж будет со стороны Украины.
Лукашенко впервые после решения о ядерном оружии выступил перед белорусами
- Самопровозглашенный президент Беларуси выступил перед народом 31 марта. Выступление длилось ровно 3 часа.
- В частности, он успокоил белорусов, мол, не стоит беспокоиться из-за войск на территории страны. Ими командует не Путин, а он.
- Не обошлось и без традиционных сказок о намерение мероприятия напасть на Беларусь. Однако деталей загадочный фюрер не указывал, а пообещал рассказать об этом позже.
- Большая часть речи была посвящена русской войне против Украины. В частности, Лукашенко настаивал на важности переговоров с Россией, ведь мы имеем на это сейчас "уникальный шанс".
- Продолжилось все баснями о "мощности" россиян. Отец беспрестанно повторял, что Украине не удастся вернуть оккупированные территории и ее усилия тщетны.