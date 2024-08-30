Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что те россияне, которые приезжают на полуостров и видят такие меры безопасности, должны понимать, что это не просто так. Он подчеркнул, что война не только на территории Украины, она касается и граждан России.

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"В Крыму все должно быть в "Панцирях", ведь в любой момент туда может что-то прилететь", – сказал политтехнолог.

Путин стал другим

Борис Тизенгаузен высказал мнение, что последние события в Украине и России несколько изменили Владимира Путина. Он выглядит очень неуверенно.

Но все же в России остается техника и мобилизационный резерв. Путин не планирует останавливаться, однако остановить его можно,

– подчеркнул он.

Политтехнолог добавил, что очень важно, чтобы Украина получила разрешение от партнеров на атаки по территории России.

Важно! Есть сообщение, что Андрей Ермак и Рустем Умеров должны встретятся с представителями администрации Джо Байдена в США. Во время визита они будут пытаться убедить Белый дом снять ограничения на удары по территории России. Они представят список целей, которые необходимо атаковать Украине.