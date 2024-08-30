Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що ті росіяни, які приїжджають на півострів і бачать такі заходи безпеки, мають розуміти, що це не просто так. Він підкреслив, що війна не лише на території України, вона стосується і громадян Росії.

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"У Криму все має бути в "Панцирях", адже у будь-яку мить туди може щось прилетіти", – сказав політтехнолог.

Путін став іншим

Борис Тизенгаузен висловив думку, що останні події в Україні та Росії дещо змінили Владіміра Путіна. Він виглядає дуже невпевнено.

Але все ж у Росії залишається техніка та мобілізаційний резерв. Путін не планує зупинятись, однак зупинити його можна,

– наголосив він.

Політтехнолог додав, що дуже важливо, аби Україна отримала дозвіл від партнерів на атаки по території Росії.

Важливо! Є повідомлення, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров мають зустрінуться з представниками адміністрації Джо Байдена у США. Під час візиту вони намагатимуться переконати Білий дім зняти обмеження на удари по території Росії. Вони представлять список цілей, які необхідно атакувати Україні.