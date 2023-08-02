Российский центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) сообщил о разработке системы режима сна для FPV-дронов "Джокер". Так называемый "гиббернатор" вроде бы позволит дрону притаиться на позиции – "уйти в спячку на несколько недель", а в случае необходимости буквально через несколько секунд активироваться для выполнения боевого задания.

Смотрите также Во всем виноваты украинские бобры, – в NYT проанализировали атаку беспилотников на Москву

Что говорят о своей разработке россияне

Как правило, для применения таких дронов выбирают крыши зданий или других высоких сооружений. И когда придет время атаки, беспилотнику не нужно преодолевать расстояние для цели.

"Дрон уже на месте, и все, что ему нужно – включиться и атаковать", – цитирует издание генерального директора организации Дмитрия Кузякина.

По словам россиянина, так одновременно можно разместить на позициях, а затем разбудить до 15 боевых беспилотников.

В то же время, он не уточнил, что будут делать дроны, если боевые подразделения передвигаются с уже включенными модулями РЭБ, которые глушат сигнал вражеских беспилотников.

Основными задачами "дронов в режиме сна" Кузякин называет захват и дежурство на господствующих высотах для уничтожения опорных пунктов ВСУ или проезжающей бронетехники.

Глава центра комплексных беспилотных решений похвастался, что его организация еще с 2021 года тесно сотрудничает с минобороной России в сегменте беспилотников, и сейчас совместная работа направлена именно на расширение функционала FPV-дронов.

Впрочем, как показывает опыт, ВСУ готовы уничтожать любые разработки врага. Так что эти "спящие дроны", даже если и получится запустить, тоже будут успешно демилитаризованы.

Россия наращивает производство беспилотников