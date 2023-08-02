Російський центр комплексних безпілотних рішень (ЦКБР) повідомив про розробку системи режиму сну для FPV-дронів "Джокер". Так званий "гібернатор" начебто дасть змогу дрону причаїтись на позиції – "піти в сплячку на кілька тижнів", а в разі потреби буквально за кілька секунд активуватися для виконання бойового завдання.

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Що кажуть про свою розробку росіяни

Зазначають, що як правило, для застосування таких дронів обирають дахи будівель або інших високих споруд. І коли прийде час атаки, безпілотнику не треба долати відстань для цілі.

"Дрон уже на місці, і все, що йому потрібно, – увімкнутися й атакувати", – цитує видання генерального директора організації Дмитра Кузякіна.

За словами росіянина, так одночасно можна розмістити на позиціях, а потім "розбудити" до 15 бойових безпілотників.

Водночас він не уточнив, що робитимуть дрони, якщо бойові підрозділи пересуваються з уже ввімкненими модулями РЕБ, які глушать сигнал ворожих безпілотників.

Основними завданнями "дронів у режимі сну" Кузякін називає захоплення та чергування на панівних висотах для знищення опорних пунктів ЗСУ або бронетехніки, яка проїжджає.

Глава центру комплексних безпілотних рішень похвалився, що його організація ще з 2021 року тісно співпрацює з міноборони Росії у сегменті безпілотників, і зараз спільна робота спрямована саме на розширення функціонала FPV-дронів.

Втім, як показує досвід, ЗСУ готові нищити будь-які розробки ворога. Тож, ці "сплячі дрони", навіть якщо і вийде запустити, теж будуть успішно демілітаризовані.

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