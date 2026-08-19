Россия стягивает резервы к фронту: полковник запаса назвал направления основных ударов осенью

Российская армия подтягивает стратегические резервы и развертывает их на линии боесоприкосновения. На фронте ситуация обостряется. Летняя военная кампания придется на конец августа – начало сентября.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что, в частности, на Запорожском направлении ситуация для СОУ остается стабильной, а российские атаки там заметно уменьшились. Россияне уже не могут действовать так же агрессивно, как раньше, поскольку получили отпор в районе Малой Токмачки и Орехового.

Какова ситуация на фронте сейчас

На фронте россияне начинают активнее действовать на нескольких направлениях одновременно. Военный эксперт указал на то, что крайне сложная ситуация сложилась на Гуляйпольском направлении. Среди самых горячих участков фронта он назвал и Покровский.

Россияне организовывают более 30 атак в сутки, в основном в сторону Доброполья. Они хотят выйти с запада на Краматорск. Продолжается наращивание вражеских сил из Енакиево, Горловки, Торецка. По этому направлению в район Константиновки происходит переброска войск. Их нужно перехватывать именно там, работа должна вестись по тылам,

– подчеркнул Свитан.

Что происходит возле Константиновки: смотрите на карте

Крайне сложная ситуация, по его мнению, в Лимане из-за того, что оккупанты окружают с нескольких сторон, а также на Купянском участке, где враг подтянул резервы и ведет серьезные наступательные действия.

Серьезные с точки зрения количества атак. Хотя широкомасштабные наступательные операции, как отметил Свитан, противник там не может развернуть из-за географических особенностей в виде рек.

Сейчас очень важно удержать направление Большого Бурлука. Там в последнее время ситуация немного успокоилась, вероятно, продолжается подтягивание резервов. Россияне сейчас выходят на заранее подготовленные площадки, перебрасывают стратегические силы, и в дальнейшем начнутся серьезные бои, хотя на определенных участках они уже идут,

– подытожил Свитан.

Полное интервью с Романом Свитаном: смотрите в видео