Россия разворачивает кампанию по мифологизации: придумывают, что их армия эффективнее НАТО

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о том, что якобы их армия является более эффективной, чем войска НАТО. Для подтверждения этого Кремль использует вырванные из контекста фразы экспертов.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Отмечается, что эти фейки Россия распространяет в иностранном и российском информационном поле.

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Создают ложное впечатление

По информации, Россия использует вырванные из контекста цитаты американского военного Андреаса Вебера и военного аналитика США Трента Теленка. Пропагандисты хотят создать ложное впечатление, что они якобы поддерживают действия России и анализируют какие-то ее "военные достижения".

Впрочем, как подчеркнули в Центре противодействия дезинформации, Вебер и Теленко поддерживают Вооруженные силы Украины. В то же время говорят о действиях российской армии в негативном контексте.

Вымышленные победы

"Враг использует мифологизации, чтобы заставить поверить население России в том, что их армия героически выполнила все поставленные задачи. Пропаганда фиксирует вымышленные победы на фронте", – говорится в заметке.

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