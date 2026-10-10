Россия разжигает антиукраинские настроения в Польше в преддверии Дня независимости, – ЦПД

Накануне Дня независимости Польши Россия активизировала информационные операции. Они направлены на разжигание антиукраинских настроений и обострение отношений между Варшавой и Киевом.

Об этом сообщает Центр по противодействию дезинформации.

Какие нарративы продвигает Кремль?

Российская дезинформационная сеть "Правда" / "Portal Kombat" вовлечена в распространение сообщений, призванных сформировать негативное отношение поляков к Украине. В частности, враждебные ресурсы продвигают утверждения о "крахе польско-украинской дружбы", усилении ксенофобских настроений и якобы общей усталости польского общества от Украины.

Россия распространяет фейки об усталости поляков от Украины / ЦПД

Такие сообщения призваны создать впечатление, что отношения между Польшей и Украиной стремительно ухудшаются, а поддержка украинцев в польском обществе якобы теряет популярность.

Важно, что российская информационная кампания активизировалась именно накануне Дня независимости Польши.

Напомним, в 2025 году украинские беженцы обеспечили около 94 миллиардов злотых, или 2,4% ВВП Польши. Об этом свидетельствует исследование UNHCR и Deloitte, обнародованное 1 октября 2026 года. Украинцы помогают польской экономике благодаря своей работе, уплате налогов и расходам на товары и услуги.

Также они открывают собственный бизнес и заполняют вакансии, на которые не хватает работников. По данным исследования, уровень занятости украинцев трудоспособного возраста вырос до 76%, что на 7 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

В то же время аналитики не нашли доказательств того, что украинцы отнимают рабочие места у поляков или снижают зарплаты. Для сравнения: в 2024 году вклад украинцев в ВВП Польши составлял 2,7%. Эксперты объясняют снижение доли переходом от резкого экономического эффекта массовой миграции к более стабильной модели интеграции.