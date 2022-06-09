Россия реализует специальные планы по аннексии оккупированных территорий Украины – ISW

Российские захватчики на временно оккупированных территориях проводят мероприятия, направленные на подготовку псевдореферендумов. Таким образом, страна-агрессорка реализует свои специальные планы.

Об этом свидетельствуют данные американского Института изучения войны. В частности, кафиры готовятся к референдумам на Херсонщине и в Мелитополе.

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Фейковые соцопросы на Херсонщине

В Институте изучения войны со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины отмечают, что российские кафиры на территории Херсонщины проводят фейковые соцопросы. Они звонят по телефону людям и задают им манипулятивные вопросы для того, чтобы показать, что якобы украинцы положительно относятся к России.

Таким образом, кафиры создают предпосылки для псевдореферендума и оправдания аннексии территории Херсонской области.

Подготовка к референдуму в Мелитополе

Также в ISW отреагировали на заявление предательницы и коллаборантки Галины Данильченко, считающей себя мэром Мелитополя о подготовке к проведению "референдума" в городе.

Аналитиков удивляет факт, что псевдореферендум готовят только в Мелитополе, а не на всей временно оккупированной территории Запорожской области. Поэтому в Институте изучения войны говорят, что оккупанты воплощают свои специальные планы.

Тот факт, что отдельный город, в отличие от целого оккупированного региона, готовится к референдуму, может свидетельствовать о том, что на оккупированной территории осуществляют специальные планы аннексии и интеграции без объединительного оккупационного органа по надзору за аннексией всего региона,

– заявили в ISW.

Тем временем у боевиков кадровые изменения

В Институте изучения войны отметили, что боевики на территории Донецкой области не предоставляют базовые социальные услуги и гарантии качества жизни жителям Мариуполя. горожане не получают воду, гуманитарную помощь и лекарства, а коррупция среди боевиков затрудняет ситуацию.

Кроме того, аналитики обратили внимание на то, что главарь боевиков в Донецкой области Денис Пушилин уволил "главу правительства" псевдореспублики. Это, по мнению экспертов, может свидетельствовать о внутренних проблемах в попытках оккупировать Мариуполь и в целом вести войну. И пока последствия освобождения боевика в квазиобразовании Институт изучения войны оценить не может.

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