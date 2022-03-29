Россия решила "сократить боевые действия", что ж, так можно сказать и о Чернобаевке, – Зеленский

Владимир Зеленский отреагировал на сообщения России, что она "решила сократить боевые действия" на Киевском и Черниговском направлении. Президент подчеркнул: это украинские защитники заставляют врага отходить.

Комментируя сообщения страны-оккупанта, президент отметил: так можно сказать и Чернобаевке. Вроде бы российская авиация просто решила поменьше летать, а российская техника – поменьше ездить.

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Я благодарен всем нашим защитникам и всем нашим защитницам, всем обеспечивающим оборону Киева. Именно их храбрые и эффективные действия заставляют врага отходить в этом направлении,

– заявил Зеленский.

В то же время Зеленский предупредил, что не стоит терять бдительность. Ситуация не стала более легкой, а масштаб вызовов не уменьшился.

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