Россия сама разрушила еще один миф о собственной армии

Российские оккупанты выпустили по Украине 2 275 ракет, из которых 630 – это ракеты 9М723 и 9М728 оперативно-тактического комплекса "Искандер", но лишь примерно 40% из них поразили заданные цели.

Ракетный позор России

Вы знаете, как я отношусь к формулировке "источник сообщает", но не в этом случае. Каждый день наблюдая за ракетными атаками по территории Украины, я неоднократно убеждался, что они наносятся явно ошибочно. Казалось бы, что меня поражает?

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Лишь 40% "высокоточных" российских ракет попали в цели на территории Украины / Фото "Слово и дело"

Я регулярно публиковал обзоры российских ракетных вооружений, отмечая ряд их недостатков, одним из которых всегда была точность.

Так чему же, чему же я удивляюсь? Удивляюсь именно количеству. Это просто позор какой-то. Можно считать, что российское высокоточное оружие – это миф.

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